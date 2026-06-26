Ditawar New York City FC, AC Milan Tegas Pertahankan Christian Pulisic Hingga Kontrak Berakhir

Christian Pulisic diharapkan menjadi pembeda saat Amerika Serikat menghadapi Paraguay pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium, Inglewood. (Instagram/@cmpulisic)

JawaPos.com - AC Milan tegaskan tidak akan melepas penyerang asal Amerika Serikat Christian Pulisic setelah menerima pendekatan dari klub Major League Soccer (MLS), New York City FC. Manajemen Rossoneri dikabarkan secara tegas menyatakan bahwa sang pemain tidak tersedia untuk ditransfer. Ketertarikan New York City FC (NYCFC) terhadap Pulisic muncul seiring rencana klub untuk membuka stadion baru.

Dengan peningkatan pendapatan yang signifikan, klub diperkirakan memiliki fleksibilitas finansial lebih besar untuk mendanai transfer pemain. Berdasarkan data Transfermarkt, rekor pembelian termahal New York City FC saat ini ialah Nicolas Fernandez dengan nilai sekitar 9,3 juta dolar AS (sekitar Rp 166 miliar) pada Juli 2025.

Sementara itu, Pulisic masih terikat kontrak bersama AC Milan hingga Juni 2027 dengan opsi perpanjangan satu tahun oleh klub. Dilansir dari ESPN, situasi itu membuat AC Milan berada dalam posisi kuat untuk mempertahankan pemain berusia 27 tahun itu.

AC Milan sendiri gagal lolos ke UEFA Champions League selama dua musim berturut-turut dan saat ini tengah melakukan perombakan besar di jajaran manajemen. CEO Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, pelatih Massimiliano Allegri, serta direktur teknik Geoffrey Moncada sebelumnya dilaporkan telah meninggalkan posisi mereka.

Pemilik klub, melalui Gerry Cardinale dari RedBird Capital Partners, dikabarkan tetap ingin mempertahankan Pulisic sebagai bagian dari proyek jangka panjang, bersama sejumlah pemain kunci lain seperti Adrien Rabiot dan Mike Maignan. Untuk mengisi kekosongan kursi pelatih, AC Milan telah menunjuk mantan manajer Manchester United Ruben Amorim sebagai pelatih baru.

Meski kontrak Pulisic masih tersisa dua tahun, AC Milan berencana menawarkan perpanjangan kontrak kepada Pulisic. Namun, sang pemain diyakini akan mempertimbangkan situasi stabilitas klub sebelum mengambil keputusan. Jika negosiasi tertunda hingga musim panas mendatang, nilai transfer Pulisic berpotensi menurun seiring mendekatnya masa akhir kontrak.

Saat ini, Pulisic sendiri tengah fokus pada ajang Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Amerika Serikat. Pulisic sempat mengalami cedera betis yang membatasi penampilannya hanya 45 menit dalam dua laga awal fase grup. Namun, kondisinya saat ini telah pulih dan siap tampil pada pertandingan terakhir Grup D melawan Turki.