Peta Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 Bikin Aljazair dan Austria Punya Alasan Tak Mengejar Runner-up

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan skenario yang tidak biasa. Menjelang laga terakhir Grup J, Aljazair dan Austria berada dalam situasi yang membuat posisi runner-up grup justru terlihat kurang menguntungkan dibanding finis di peringkat ketiga.

Saat ini, Argentina sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup setelah mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.

Sementara itu, Austria dan Aljazair sama-sama mengumpulkan tiga poin dan masih berpeluang merebut tiket ke fase gugur.

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Klasemen sementara Grup J menempatkan Argentina di posisi teratas dengan enam poin, disusul Austria di peringkat kedua dengan selisih gol nol.

Aljazair berada di posisi ketiga dengan tiga poin dan selisih gol minus dua, sedangkan Yordania menjadi juru kunci tanpa poin.

Yang membuat situasi menjadi menarik adalah bagan fase gugur yang telah ditentukan sebelumnya.

Tim yang finis sebagai runner-up Grup J akan langsung berhadapan dengan Spanyol, juara Grup H, pada babak 32 besar.

Spanyol saat ini dianggap sebagai salah satu kandidat kuat juara. Performa mereka sepanjang turnamen sejauh ini sangat meyakinkan, sehingga banyak tim kemungkinan ingin menghindari pertemuan dini dengan La Roja.