Aljazair Sempat Ajukan Protes kepada FIFA soal Kinerja Wasit yang Dianggap Memihak Messi dan Argentina

JawaPos.com - Kemenangan meyakinkan Argentina atas Aljazair pada laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026 ternyata tidak sepenuhnya bebas dari kontroversi. Di balik hattrick Lionel Messi yang membuat dunia berdecak kagum, Federasi Sepak Bola Aljazair dilaporkan sempat mengajukan keluhan resmi kepada FIFA terkait kepemimpinan wasit.
Tim berjuluk Desert Foxes merasa sejumlah keputusan penting selama pertandingan lebih menguntungkan Argentina dan mempertanyakan mengapa beberapa insiden krusial tidak mendapat hukuman.
Melansir Give Me Sport, Aljazair mengajukan pengaduan mengenai "dugaan buruknya kinerja wasit" setelah kekalahan 3-0 dari Argentina.
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Laporan tersebut menyebut bahwa surat resmi telah dikirim kepada komisi wasit FIFA. Fokus utama keluhan mereka adalah insiden pada babak pertama ketika Lionel Messi menginjak betis kapten Aljazair, Aissa Mandi.
Pihak Aljazair meyakini tindakan tersebut seharusnya berujung kartu merah bagi sang kapten Argentina. Namun, wasit asal Polandia, Szymon Marciniak, tidak memberikan hukuman apa pun.
Ironisnya bagi Aljazair, Messi kemudian tampil luar biasa dengan mencetak tiga gol dan menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 16 gol saat itu.
Selain insiden yang melibatkan Messi, Aljazair juga mempertanyakan aksi Alexis Mac Allister terhadap Ibrahim Maza.
Gelandang Liverpool tersebut dianggap menyikut wajah Maza dalam sebuah duel, tetapi Marciniak yang berada sangat dekat dengan kejadian itu memilih untuk membiarkan permainan berlanjut.
Keputusan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai kinerja tim VAR yang dipimpin Tomasz Kwiatkowski, sesama wasit asal Polandia yang sebelumnya juga bertugas pada final Piala Dunia 2022.
Kontroversi tersebut memicu perdebatan luas. Sejumlah pengamat sepak bola bahkan menilai Messi seharusnya diusir dari lapangan.
Mantan bek Manchester City, Nedum Onuoha, mengatakan:
"Menurut saya, itu seharusnya kartu merah. Rasanya momen itu terlewatkan."
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