Klasemen Sementara Grup J Piala Dunia 2026: Argentina Nyaman di Puncak, Austria dan Aljazair Bersaing Ketat

JawaPos.com - Timnas Argentina memimpin klasemen Grup J Piala Dunia 2026. Sementara Austria dan Aljazair bersaing sengit memperebutkan posisi runner-up.

Argentina memimpin klasemen dengan koleksi enam poin. Teranyar, tim berjuluk La Albiceleste itu memetik kemenangan atas Austria pada laga kedua Grup J di Dallas Stadium, Selasa (23/6) dini hari WIB.

Argentina menang atas Austria dengan skor 2-0 berkat brace Lionel Messi (38’ dan 90+5’). Dua gol tersebut sekaligus menjadikan Messi pencetak gol sepanjang masa Piala Dunia dengan koleksi saat ini 18 gol.

Koleksi enam poin dari dua pertandingan tersebut sekaligus membawa Argentina mengunci tiket lolos 32 besar Piala Dunia 2026. La Albiceleste bergabung dengan lima negara yang sudah lolos, yakni Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Norwegia.

Di laga lainnya, Aljazair berhasil memetik kemenangan perdananya di Grup J Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Les Fennecs itu menang 2-1 atas Yordania di Stadion San Francisco Bay Area, Selasa (23/6) pagi WIB.

Kemenangan tersebut sekaligus membuat peta persaingan Grup J kian sengit. Aljazair berada di posisi ketiga dengan koleksi tiga poin, sama seperti Austria yang menempati urutan kedua.

Di laga terakhir, Aljazair akan menghadapi Austria. Duel pamungkas itu sekaligus menjadi perebutan posisi runner-up Grup J untuk menemani Argentina ke babak 32 besar.

Sementara itu, Yordania sudah dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah menelan dua kekalahan. Di laga terakhir, mereka akan melawan Argentina.