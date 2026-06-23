Hasil Piala Dunia 2026: Aljazair Comeback Lawan Yordania, Jaga Asa ke 32 Besar

JawaPos.com - Timnas Aljazair menang comeback atas Yordania dengan skor tipis 2-1 di laga kedua Grup J Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, Selasa (23/6/2026) pagi WIB.

Aljazair sejatinya tertinggal lebih dulu dari Yordania lewat gol Nizar Al Rashdan di menit ke-36. Tapi, pasukan Vladimir Petkovic itu berhasil bangkit di babak kedua lewat gol Nadhir Benbouali (69’) dan Amine Gouiri (82’).

Kemenangan ini sangat penting bagi Aljazair karena menjaga asa lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Mereka saat ini duduk di peringkat ketiga dengan tiga poin, sama seperti Austria yang ada di peringkat kedua. Sementara Yordania di posisi buncit dengan nol poin.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Pertandingan berjalan sengit sejak menit awal. Aljazair tampil cukup dominan dan kerap menekan pertahanan Yodania. Namun armada Vladimir Petkovic itu masih kesulitan menembus pertahanan Abdallah Mousa cs yang tampil begitu disiplin.

Hingga hydration break, praktis tidak ada peluang emas yang diciptakan kedua kesebelasan. Pelatih kedua tim tampaknya memberikan arahan khusus kepada masing-masing anak asuhnya. Sebab, seusai hydration break, intensitas permainan mulai meningkat.

Yordania yang praktis bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat, justru nyaris mencetak gol keunggulan di menit ke-33. Skuad berjuluk Al Nashama itu tampaknya mulai menemukan celah Aljazair.

Karena pada menit ke-36, Yordania berhasil menjebol gawang Aljazair. Gol keunggulan itu dicetak lewat sontekan dingin Nizar Al Rashdan setelah menerima umpan terukur dari Ali Olwan di sisi kiri.