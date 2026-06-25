Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Swedia: Ayumu Seko Waspadai Alexander Isak dan Viktor Gyokeres

Bek timnas Jepang Ayumu Seko. (Ayumu Seko)
JawaPos.com - Ayumu Seko mewaspadai para penyerang Swedia saat menghadapi tim nasional Jepang. Laga Grup F tersebut dimainkan di AT&T Stadium, Jumat (26/6) pukul 06.00 WIB.
Pemain 26 tahun tersebut mengatakan kemenangan menjadi target timnas Jepang saat menghadapi Swedia. Jika berhasil mendapatkan tiga poin, maka peluang lolos ke babak 32 besar bisa tercapai.
"Saya rasa kami sudah siap menghadapi pertandingan melawan Swedia. Dengan empat poin di klasemen tim kami, kami ingin memenangkan semua pertandingan tersisa dan mengamankan tempat kami di babak gugur," kata Ayumu Seko yang dikutip dari Instagram @japanfootballasocciation, Kamis (25/6).
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Persiapan matang terus dilakukan bek tengah Le Havre tersebut. Selain itu, Seko hanya memikirkan kemenangan untuk menghadapi Swedia.
"Saya hanya memikirkan kemenangan, dan itulah yang telah saya persiapkan hingga hari ini. Hanya sedikit waktu tersisa hingga pertandingan besok, tetapi saya ingin terus melakukan persiapan yang baik," ujar Seko.
Lini serang Swedia yang dihuni Viktor Gyokeres dan Alexander Isak membuat Seko fokus dengan pergerakan mereka. Itu berarti, para bek tengah harus bermain tangguh di lini belakang.
"Karena lawan kami memiliki dua striker yang bermain untuk klub-klub besar di seluruh dunia, kami ingin menghadapi pertandingan dengan fokus yang kuat pada manajemen risiko. Penting untuk bermain kuat melawan mereka dan mencegah mereka mendapatkan bola dengan mudah," ucap Seko.
Kekuatan timnas Jepang terletak pada kordinasi permainan. Selain itu, Seko juga bakal siap menunjukkan performa terbaik di laga besok.
"Saya pikir tim nasional Jepang memiliki susunan pemain yang hebat, dan saya percaya kekuatan kami terletak pada kemampuan kami untuk mempertahankan kualitas koordinasi yang sama tidak peduli siapa pun lawan kami di lini pertahanan. Aku ingin bertarung dengan penuh harga diri," pungkas Ayumu Seko
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