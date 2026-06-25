Prediksi Jepang vs Swedia: Samurai Biru Ngotot Buru 3 Poin!

JawaPos.com - Tim nasional Jepang akan bersua Swedia dalam pertandingan ketiga grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas, Arlington, Jumat pukul 06.00 WIB.

Samurai Biru tentu berambisi untuk bisa mengamankan tiga poin penuh pada laga ini demi bisa memastikan satu tiket ke babak gugur.

Takefusa Kubo dan kawan-kawan kini berada di peringkat kedua dengan mengoleksi total empat poin hasil dari satu kemenangan dan satu hasil seri.

Tentunya jika Jepang meraih kemenangan ini maka secara matematis bisa dipastikan lolos ke babak gugur.

Namun Jepang tentunya akan menghadapi tantangan yang sulit mengingat Swedia juga mengincar satu kemenangan ini untuk bisa mengunci tiket ke fase gugur.

Tim asuhan Graham Potter tersebut kini berada di peringkat ketiga dengan mengamankan total tiga poin hasil dari satu kemenangan dan satu kekalahan.

Viktor Gyokeres dan kawan-kawan sangat berambisi untuk bisa meraih poin penuh demi bisa lolos ke babak selanjutnya.