Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Analisis Kekuatan hingga Peluang Lolos 32 Besar

JawaPos.com - Pertandingan antara Jepang dan Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik dalam penentuan tiket menuju babak 32 besar.

Kedua tim masih memiliki peluang untuk melanjutkan perjalanan di turnamen, sehingga hasil pertandingan ini akan sangat menentukan nasib mereka.

Jepang datang dengan modal yang lebih meyakinkan. Tim asuhan Hajime Moriyasu saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi empat poin.

Hasil tersebut diperoleh setelah bermain imbang melawan Belanda dan meraih kemenangan besar atas Tunisia.

Performa konsisten yang ditunjukkan Samurai Biru membuat mereka menjadi salah satu wakil Asia yang paling menjanjikan sepanjang fase grup.

Kemenangan telak atas Tunisia menjadi bukti bahwa Jepang tidak hanya mengandalkan organisasi permainan yang rapi, tetapi juga memiliki efektivitas tinggi di depan gawang.

Ayase Ueda tampil sebagai sosok sentral dalam kemenangan tersebut. Ketajamannya di lini depan memberi dimensi berbeda bagi serangan Jepang yang selama ini dikenal mengandalkan pergerakan kolektif dan kecepatan transisi.

Selain Ueda, Daichi Kamada juga menunjukkan kualitas yang sangat penting bagi tim.