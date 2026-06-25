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Antara
Kamis, 25 Juni 2026 | 20.44 WIB

Sergej Barbarez Bangga Pada Pencapaian Bosnia Herzegovina

Kerim Alajbegovic (19) dari Bosnia dan Herzegovina beraksi dalam pertandingan Grup B Tahap Pertama Piala Dunia FIFA 2026 antara Bosnia dan Herzegovina dan Qatar di Lumen Field (Stadion Seattle) di Seattle, Washington, Amerika Serikat, pada 24 Juni 2026. ANTARA/Samah Zidan - Anadolu Agency / pri. (ANTARA/Samah Zidan - Anadolu Agency / pri.) - Image

Kerim Alajbegovic (19) dari Bosnia dan Herzegovina beraksi dalam pertandingan Grup B Tahap Pertama Piala Dunia FIFA 2026 antara Bosnia dan Herzegovina dan Qatar di Lumen Field (Stadion Seattle) di Seattle, Washington, Amerika Serikat, pada 24 Juni 2026. ANTARA/Samah Zidan - Anadolu Agency / pri. (ANTARA/Samah Zidan - Anadolu Agency / pri.)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Bosnia-Herzegovina Sergej Barbarez bangga dengan pencapaian tim asuhannya pada Piala Dunia 2026 setelah lolos ke babak 32 besar, dikutip dari ANTARA.

Barbarez mengatakan  pencapaian Bosnia-menciptakan sejarah lolos ke babak 32 besar sebagai hal  tidak terbayangkan.

"Kami ingin mencetak sejarah, namun kami tidak menyangka bisa melangkah sejauh ini," ujar Barbarez seperti dikutip laman FIFA.

Bosnia-Herzegovina memastikan diri melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah  mengalahkan Qatar 3-1 pada pertandingan terakhir Grup B.

Bosnia mengalahkan Qatar berkat gol Kerim Alajbegovic, gol bunuh diri Sultan Al Brake dan Ermin Mahmic. 

Edin Dzeko cs ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan berstatus salah satu peringkat ketiga terbaik dengan empat poin.

Keberhasilan melaju ke fase gugur merupakan peningkatan performa Bosnia yang terakhir kali bermain dalam Piala Dunia 2014 hanya sampai babak grup.

Setelah melaju ke babak 32 besar, Barbarez menegaskan Bosnia siap memberikan yang terbaik demi  suporter. 

"Akan sangat menyenangkan bisa merayakannya bersama para penggemar saat kami kembali nanti," kata Barbarez.

Editor: Banu Adikara
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