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Dhimas Ginanjar
Rabu, 24 Juni 2026 | 20.54 WIB

Tanaka Peringatkan Jepang: Gyokeres dan Isak Bisa Menghukum Kami Lewat Serangan Balik

Gelandang Jepang Ao Tanaka. (Leeds United) - Image

Gelandang Jepang Ao Tanaka. (Leeds United)

JawaPos.com – Gelandang Jepang Ao Tanaka mengingatkan rekan-rekannya agar tidak menganggap remeh Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia. Menurutnya, duet Viktor Gyokeres dan Alexander Isak menjadi ancaman terbesar yang harus diwaspadai Samurai Biru.

Seperti dilansir Kyodo, Rabu (24/6), Tanaka menyebut kedua penyerang Swedia itu sebagai salah satu duet terbaik di dunia. Ia memperkirakan keduanya akan memanfaatkan ruang kosong untuk melancarkan serangan balik berbahaya.

"Saya percaya mereka sangat berbahaya ketika melakukan serangan balik dan memiliki ruang. Kami harus memikirkan bagaimana cara mengatasinya," ujar Tanaka di pusat latihan Jepang di dekat Nashville, Tennessee.

Jepang akan menghadapi Swedia di Stadion Dallas pada Kamis (25/6). Tim asuhan Hajime Moriyasu saat ini berada di posisi kedua Grup F di bawah Belanda karena kalah dalam produktivitas gol.

Pada pertandingan sebelumnya, Jepang tampil meyakinkan dengan mengalahkan Tunisia 4-0 di Monterrey, Meksiko. Tanaka menjadi salah satu pemain terbaik setelah menciptakan umpan kunci yang berujung pada dua gol Samurai Biru.

Pemain Leeds United itu menilai pengalaman bermain secara reguler di kompetisi Inggris membantunya berkembang. Namun ia menegaskan satu pertandingan bagus belum cukup untuk membuatnya puas.

"Bermain secara rutin di lingkungan yang kompetitif membantu saya di pertandingan dan juga perkembangan saya sejauh ini. Tapi itu baru satu laga dan saya harus tampil lebih baik lagi," katanya.

Tanaka kini mengenakan nomor punggung 7 yang sebelumnya digunakan Kaoru Mitoma, sahabat masa kecilnya yang harus absen karena cedera. Meski tidak berada di lapangan, keduanya disebut masih berkomunikasi setiap hari.

Ada makna khusus di balik perlengkapan yang dikenakan Tanaka di Piala Dunia kali ini. Ia memakai pelindung tulang kering berbahan pernis tradisional Wajima dari Semenanjung Noto, Prefektur Ishikawa, sebagai bentuk dukungan kepada daerah yang dilanda gempa besar pada Hari Tahun Baru 2024.

Tanaka mengaku beberapa kali mengunjungi wilayah tersebut dan berharap performa Jepang bisa memberikan semangat bagi masyarakat yang masih dalam proses pemulihan.

Editor: Dhimas Ginanjar
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