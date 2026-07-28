Zinedine Zidane Resmi Latih Timnas Prancis hingga 2030, Siap Usung Gaya Menyerang ala Spanyol

Zinedine Zidane telah resmi diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) menjadi pelatih baru Les Bleus menggantikan Didier Deschamps. (Instagram/@zidane)
JawaPos.com - Penantian panjang Zinedine Zidane untuk menangani Timnas Prancis akhirnya berakhir. Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) resmi memperkenalkan legenda Les Bleus tersebut sebagai pelatih kepala baru yang akan memimpin tim hingga Piala Dunia 2030.
Zidane mulai menjalankan tugasnya pada 1 Agustus 2026, menggantikan Didier Deschamps yang mengakhiri masa baktinya setelah membawa Prancis melewati era penuh prestasi.
Penunjukan ini sebenarnya bukan keputusan mendadak. Presiden FFF Philippe Diallo mengungkapkan bahwa kesepakatan dengan Zidane telah tercapai sejak Februari lalu, beberapa waktu setelah Deschamps memastikan tidak melanjutkan kontraknya.
Dalam konferensi pers perdananya sebagai pelatih Timnas Prancis, Zidane mengaku jabatan tersebut merupakan impian yang telah lama ia nantikan.
Sejak meninggalkan Real Madrid pada 2021, ia memilih menolak berbagai tawaran dari klub-klub besar Eropa demi satu tujuan, yakni menangani tim nasional negaranya.
"Saya mendapat beberapa tawaran dalam beberapa tahun terakhir, tetapi saya menolaknya karena hanya ingin melatih Prancis. Ini adalah pekerjaan yang benar-benar saya inginkan," ujar Zidane.
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Mantan pelatih Real Madrid itu mengaku memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan Timnas Prancis. Ia menilai kesempatan menjadi pelatih Les Bleus bahkan lebih spesial dibanding saat membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 1998 sebagai pemain.
Zidane juga memastikan akan tetap bekerja bersama staf yang selama ini menjadi bagian dari kesuksesannya di Real Madrid.
David Bettoni akan bertugas sebagai asisten pelatih, didampingi Hamidou Msaïdie, sementara susunan lengkap tim kepelatihan akan diumumkan pada September mendatang.
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