Ceko Wajib Menang, Meksiko Incar Rekor Sempurna: Prediksi Laga Terakhir Grup A Piala Dunia 2026

Luis Romo menjadi pahlawan kemenangan Meksiko setelah mencetak gol tunggal yang memastikan El Tri mengalahkan Korea Selatan 1-0 dan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @miseleccionmx)
JawaPos.com - Laga antara Ceko dan Meksiko pada matchday terakhir Grup A Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu pertandingan yang sarat kepentingan.
Duel yang berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, Kamis (25/6/2026), mempertemukan dua tim dengan kondisi yang sangat berbeda menjelang laga penentuan fase grup.
Bagi Ceko, pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir untuk menjaga harapan lolos ke babak gugur.
Sementara itu, Meksiko datang dengan situasi yang jauh lebih nyaman setelah memastikan tiket ke fase berikutnya berkat dua kemenangan beruntun pada dua pertandingan awal.
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Ceko sebenarnya menunjukkan performa yang tidak terlalu buruk sepanjang turnamen. Namun, hasil yang mereka peroleh belum mampu mencerminkan permainan yang ditampilkan di lapangan.
Dalam dua laga pertama, tim asuhan Miroslav Koubek sempat unggul terlebih dahulu, tetapi gagal mempertahankan keunggulan tersebut hingga peluit akhir dibunyikan.
Saat menghadapi Korea Selatan, Ceko mampu membuka skor lebih dulu sebelum akhirnya kalah 1-2. Skenario serupa kembali terjadi ketika mereka berjumpa Afrika Selatan.
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Setelah sempat berada di atas angin, Ceko harus puas bermain imbang 1-1 akibat kebobolan pada fase akhir pertandingan.
Kegagalan mengamankan keunggulan menjadi pekerjaan rumah terbesar yang harus diselesaikan sebelum menghadapi Meksiko.
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