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Antara
Rabu, 24 Juni 2026 | 19.12 WIB

Kroasia Petik Kemenangan Pertama, Panama jadi Tim ke-5 yang Gugur di Piala Dunia 2026

Selebrasi timnas Kroasia saat melawan Panama. (Dok. FIFA) - Image

Selebrasi timnas Kroasia saat melawan Panama. (Dok. FIFA)

JawaPos.com - Timnas Kroasia memetik kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026 setelah menang tipis 1-0 melalui gol Ante Budimir atas Panama pada laga kedua Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto, Kanada, Rabu, dikutip dari ANTARA.

Kemenangan ini membuat Kroasia mengoleksi tiga poin dan menjaga peluang mereka lolos ke babak 32 besar, sementara kekalahan ini membuat Panama menjadi tim kelima yang gugur dari persaingan setelah Yordania, Tunisia, Turki, dan Haiti.

Di laga ini, Panama berupaya membobol gawang Kroasia pada menit ke-16 dan ke-20 melalui skema umpan silang. Namun, kiper Kroasia Dominik Livakovic masih sigap untuk mengamankannya.

Pada menit ke-22, kembali dari umpan silang, Panama mendapatkan peluang emas saat Jose Luis Rodriguez menanduk bola umpan rekannya. Sayangnya, di momen ini Livakovic membuat penyelamatan gemilang untuk menjaga gawangnya tak kebobolan.

Kroasia membalas serangan Panama pada menit-menit akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+1, ketika tendangan dari luar kotak penalti Martin Baturina membuat kiper Panama Orlando Mosquera terjatuh untuk mengamankan gawangnya.

Setelah skor 0-0 menghiasi babak pertama, pelatih Kroasia Zlatko Dalic membuat perubahan cepat dengan memasukkan dua pemain sekaligus, yaitu Andrej Kamaric dan Ante Budimir untuk menggantikan Josko Gvardiol dan Petar Musa.

Alhasil, serangan Vatreni lebih berbahaya setelah masuknya dua pemain yang berkarakter menyerang itu. Pada menit ke-54. gol pun tercipta.

Berawal dari umpan silang Josip Stanisic dari sisi kanan, bola kiriman pemain Bayern Muenchen itu mampu menemui Budimir yang berada di tempat yang tepat untuk menyambar bola dan membuat timnya memimpin 1-0.

Ini adalah gol pertama Budimir dalam dua edisi Piala Dunia yang ia ikuti, sekaligus gol ketujuhnya dari 39 caps untuk Kroasia sejak debut pada Oktober 2020 pada usia 29 tahun dua bulan 15 hari.

Editor: Banu Adikara
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