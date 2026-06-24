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Banu Adikara
Rabu, 24 Juni 2026 | 19.12 WIB

Klasemen Sementara Grup K Piala Dunia 2026: Kolombia Perkasa, Portugal Kedua

Selebrasi Daniel Munoz usai bawa Kolombia menang atas RD Kongo. (FIFA) - Image

Selebrasi Daniel Munoz usai bawa Kolombia menang atas RD Kongo. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Kolombia memuncaki papan klasemen sementara Grup K Piala Dunia 2026. Sementara Portugal mengekor di urutan kedua.

Kolombia memimpin klasemen setelah meraih kemenangan atas RD Kongo di Estadio Guadalajara, Zapopan, Meksiko, Rabu (24/6/2026) pagi WIB. Tim berjuluk Los Cafeteros itu menang tipis 1-0 berkat gol semata wayang Daniel Munoz pada menit ke-76.

Tambahan tiga poin tersebut membuat Kolombia kini mengoleksi enam poin di puncak klasemen sementara Grup K. Armada Nestor Lorenzo itu sudah mengemas dua kemenangan setelah sebelumnya bungkam Uzbekistan 3-1 di laga pertama.

Kemenangan atas RD Kongo tersebut sekaligus membawa Luis Diaz dan kawan-kawan melaju ke babak gugur alias 32 besar Piala Dunia 2026. Kolombia bergabung dengan enam tim lainnya yang sudah mengamankan tiket lolos seperti Meksiko, Jerman, Amerika Serikat, Argentina, Prancis, dan Norwegia.

Kolombia tinggal menyisakan satu laga di fase grup, yakni melawan Portugal pada Minggu (28/6) mendatang. Laga tersebut sekaligus akan memperebutkan status juara Grup K.

Portugal saat ini berada di posisi kedua dengan koleksi empat poin. Tim berjuluk Selecao das Quinas itu sukses mengunci tiga angka setelah melumat Uzbekistan dengan skor 5-0 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu (24/6) dini hari WIB.

Ini menjadi kemenangan perdana Portugal di Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 kontra RD Kongo di laga pembuka Grup K. Maka itu, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus kerja ekstra di laga pamungkas melawan Kolombia untuk mengamankan tiket fase gugur.

Sementara, RD Kongo duduk di posisi ketiga klasemen sementara Grup K dengan nilai satu. Skuad berjuluk Les Leopards itu masih punya peluang untuk lolos fase gugur, minimal lewat jalur peringkat ketiga terbaik.

Untuk melaju ke fase gugur lewat jalur tersebut, RD Kongo harus bergantung pada pertandingan di grup lainnya. Tapi satu yang pasti, Yoane Wissa dan kawan-kawan wajib mengunci kemenangan saat melawan Uzbekistan di laga terakhir Grup K demi menjaga asa ke 32 besar.

Editor: Banu Adikara
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