Klasemen Sementara Grup K Piala Dunia 2026: Kolombia Perkasa, Portugal Kedua

Selebrasi Daniel Munoz usai bawa Kolombia menang atas RD Kongo. (FIFA)
JawaPos.com - Timnas Kolombia memuncaki papan klasemen sementara Grup K Piala Dunia 2026. Sementara Portugal mengekor di urutan kedua.
Kolombia memimpin klasemen setelah meraih kemenangan atas RD Kongo di Estadio Guadalajara, Zapopan, Meksiko, Rabu (24/6/2026) pagi WIB. Tim berjuluk Los Cafeteros itu menang tipis 1-0 berkat gol semata wayang Daniel Munoz pada menit ke-76.
Tambahan tiga poin tersebut membuat Kolombia kini mengoleksi enam poin di puncak klasemen sementara Grup K. Armada Nestor Lorenzo itu sudah mengemas dua kemenangan setelah sebelumnya bungkam Uzbekistan 3-1 di laga pertama.
Kemenangan atas RD Kongo tersebut sekaligus membawa Luis Diaz dan kawan-kawan melaju ke babak gugur alias 32 besar Piala Dunia 2026. Kolombia bergabung dengan enam tim lainnya yang sudah mengamankan tiket lolos seperti Meksiko, Jerman, Amerika Serikat, Argentina, Prancis, dan Norwegia.
Kolombia tinggal menyisakan satu laga di fase grup, yakni melawan Portugal pada Minggu (28/6) mendatang. Laga tersebut sekaligus akan memperebutkan status juara Grup K.
Portugal saat ini berada di posisi kedua dengan koleksi empat poin. Tim berjuluk Selecao das Quinas itu sukses mengunci tiga angka setelah melumat Uzbekistan dengan skor 5-0 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Rabu (24/6) dini hari WIB.
Baca Juga:Hasil Piala Dunia 2026: Menang Tipis 1-0 atas RD Kongo, Kolombia Amankan Tempat di 32 Besar
Ini menjadi kemenangan perdana Portugal di Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 kontra RD Kongo di laga pembuka Grup K. Maka itu, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus kerja ekstra di laga pamungkas melawan Kolombia untuk mengamankan tiket fase gugur.
Sementara, RD Kongo duduk di posisi ketiga klasemen sementara Grup K dengan nilai satu. Skuad berjuluk Les Leopards itu masih punya peluang untuk lolos fase gugur, minimal lewat jalur peringkat ketiga terbaik.
Untuk melaju ke fase gugur lewat jalur tersebut, RD Kongo harus bergantung pada pertandingan di grup lainnya. Tapi satu yang pasti, Yoane Wissa dan kawan-kawan wajib mengunci kemenangan saat melawan Uzbekistan di laga terakhir Grup K demi menjaga asa ke 32 besar.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia