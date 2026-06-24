Badai Petir Landa Piala Dunia 2026, Laga Prancis vs Iraq Tertunda Dua Jam 

JawaPos.com - Prancis melawan Iraq di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, kemarin pagi, menjadi laga terlama di Piala Dunia 2026. Total, duel tersebut baru tuntas setelah berlangsung selama hampir empat jam. Bagaimana bisa? Semua bermula ketika memasuki jeda babak pertama.

Hujan petir melanda kawasan Philadelphia. Di papan layar stadion, tertulis pesan penting: "Badai petir hebat mulai mendekat". FIFA kemudian menunda jalannya babak kedua.

"Keselamatan dan keamanan semua individu adalah prioritas FIFA. Kami berterima kasih kepada semua penggemar atas pengertian dan kerja sama mereka," tulis FIFA dalam situs resminya. Setelah 2 jam 15 menit, babak kedua akhirnya dimulai.

Total, laga tersebut baru tuntas setelah 3 jam 45 menit. Pelatih Prancis, Didier Deschamps, memaklumi hal tersebut. "Ini soal keselamatan. Kami tidak bisa melawan hujan dan petir. Selalu ada risiko, dan kami harus mematuhi aturan setempat. Kami hanya perlu menyesuaikan diri," kata Deschamps dikutip dari The Athletic.

Usai hujan petir, Prancis tetap mampu tampil trengginas. "Kami mampu come back dengan sangat bagus, dan saya sangat bahagia dengan hasil ini," tegas pelatih 57 tahun itu.