Giliran Timnas Mesir Apes, Mohamed Salah Dkk Ditolak Masuk ke Seattle

JawaPos.com - Amerika Serikat lagi-lagi bermasalah sebagai tuan rumah dalam hal izin untuk peserta Piala Dunia 2026. Setelah Timnas Iran harus pulang-pergi tiap kali tanding dan beberapa masalah penolakan visa lainnya, kali ini giliran timnas Mesir yang mendapat perilaku diskriminatif.

Mohamed Salah dkk ditolak untuk masuk ke Seattle oleh otoritas keamanan setempat. Penolakan ini terjadi usai Mesir meraih kemenangan bersejarah 3-1 atas Selandia Baru. Mesir yang rencananya akan langsung terbang ke Seattle dari Vancouver setelah pertandingan untuk persiapan pertandingan terakhir melawan Iran (27/6), terpaksa mengubah rencananya.