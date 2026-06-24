Lionel Messi Cetak Brace saat Argentina Bentrok Austria, Lampaui Rekor Miroslav Klose dan Marta

Lionel Messi merayakan gol ke gawang Aljazair pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium, 17 Juni 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Lionel Messi kembali mengukir sejarah di Piala Dunia 2026. Kapten Argentina itu menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Rekor itu ditorehkan setelah dia memborong dua gol saat Argentina menang 2-0 atas Austria pada laga Grup J kemarin.
Gol pertama Messi pada menit ke-38 membuatnya melampaui rekor legenda Jerman Miroslav Klose yang mengemas 16 gol di Piala Dunia. Sementara gol keduanya pada masa injury time membawa koleksi gol Messi menjadi 18 gol, melewati torehan 17 gol milik legenda Brasil Marta.
Itu menjadikan Messi sebagai pemegang rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, baik putra maupun putri. Selain itu, Messi juga memperpanjang catatan mencetak gol dalam enam pertandingan Piala Dunia secara beruntun.
Meski mencatatkan sejarah baru, Messi memilih menyoroti keberhasilan tim. ”Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Ini adalah kemenangan yang sangat penting. Ini pertandingan yang sulit dan kami bekerja keras untuk mendapatkannya. Hasil ini memberi kami ketenangan untuk menghadapi laga-laga berikutnya,” ujar Messi, dikutip Reuters.
Bintang Inter Miami itu sebenarnya sempat gagal mengeksekusi penalti pada awal laga. Namun, Messi mampu menebusnya dengan dua gol yang memastikan Argentina melanjutkan start sempurna setelah sebelumnya mengalahkan Aljazair 3-0.
Lalu, apa respons Messi usai memecahkan rekor di Piala Dunia? ”Saya sangat lelah,” tandasnya.
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