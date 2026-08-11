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Rian Alfianto
Selasa, 11 Agustus 2026 | 22.35 WIB

Trump Klaim AS Kuasai 100 Persen Selat Hormuz, Ini Dampak Jika Iran Tetap Tutup Jalur Minyak Dunia

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (L.E. Baskow / Reuters/Reuters) - Image

Ilustrasi Presiden AS Donald Trump. (L.E. Baskow / Reuters/Reuters)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Angkatan Laut AS kini menguasai 100 persen Selat Hormuz setelah membersihkan jalur tersebut dari ranjau laut. Namun, klaim penguasaan Washington belum berarti lalu lintas minyak dunia melalui salah satu jalur energi terpenting itu kembali normal dan dampaknya masih akan dirasakan masyarakat secara luas.

Iran tetap menolak membuka Selat Hormuz selama Amerika Serikat mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Teheran bahkan menjadikan pembukaan jalur tersebut sebagai bagian dari tuntutan politik dan ekonomi kepada Washington.

Jika kondisi ini berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan Amerika Serikat dan Iran. Pasokan minyak global, harga energi, biaya pengiriman, hingga perekonomian negara-negara yang bergantung pada impor minyak berpotensi ikut terdampak.

Trump menyampaikan klaim penguasaan tersebut saat berbicara kepada wartawan di Oval Office, Senin (10/8).

"Sekarang sudah buka," kata Trump dikutip dari CNBC.

Ia bahkan menegaskan bahwa Amerika Serikat saat ini merupakan satu-satunya pihak yang menguasai Selat Hormuz.
"Satu-satunya yang memiliki kendali atas Selat Hormuz saat ini," ujar Trump.

Namun, posisi Iran menunjukkan bahwa persoalan Selat Hormuz belum benar-benar selesai.

Mengapa Selat Hormuz Sangat Penting?

Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan kawasan Teluk Persia dengan Laut Arab. Jalur sempit tersebut menjadi rute penting bagi kapal tanker yang mengangkut minyak dan produk energi dari negara-negara produsen di kawasan Teluk.

Sebelum perang, sekitar seperlima minyak dunia melewati Selat Hormuz.
Karena itu, gangguan berkepanjangan di kawasan tersebut dapat dengan cepat memengaruhi keseimbangan pasokan minyak global.

Editor: Bintang Pradewo
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