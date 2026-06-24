Cedera Lutut Belum Pulih, Takefusa Kubo Absen Lagi saat Jepang Lawan Swedia

Takefusa Kubo saat bermain melawan Belanda di fase grup Piala Dunia 2026. Di pertandingan itu, dia mengalami cedera lutut kiri. (Instagram Kubo)
JawaPos.com – Timnas Jepang kembali harus bermain tanpa bintang mereka, Takefusa Kubo, saat menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia, Kamis (25/6). Gelandang serang Real Sociedad itu masih menjalani pemulihan cedera lutut kiri.
Seperti dilansir Kyodo, Rabu (24/6), juru bicara Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) memastikan Kubo belum cukup bugar untuk kembali memperkuat Samurai Biru pada pertandingan penentuan tersebut.
Pemain berusia 25 tahun itu sebelumnya juga absen ketika Jepang menang telak 4-0 atas Tunisia pada laga kedua di Monterrey, Meksiko. Saat itu, Jepang mampu tampil dominan meski kehilangan salah satu pemain kreatifnya.
Cedera dialami Kubo saat Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belanda pada pertandingan pembuka Grup F, 14 Juni lalu. Ia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-75 setelah menerima tekel keras dari bek Belanda Denzel Dumfries.
Usai pertandingan, Kubo meninggalkan Stadion Dallas menggunakan kursi roda. Pemeriksaan medis kemudian mengonfirmasi adanya cedera pada lutut kirinya.
Sementara rekan-rekannya bertolak ke Texas untuk menghadapi Swedia, Kubo tetap berada di Nashville, Tennessee, yang menjadi markas sementara Jepang selama fase grup. Di kota tersebut ia akan melanjutkan proses rehabilitasi seperti yang dilakukan saat tim bermain di Meksiko.
Jepang saat ini menempati posisi kedua Grup F di bawah Belanda. Kedua tim sama-sama mengoleksi poin yang sama, tetapi Belanda unggul dalam jumlah gol yang dicetak.
Laga melawan Swedia menjadi penentuan nasib Samurai Biru di fase grup. Hasil positif akan memperbesar peluang pasukan Hajime Moriyasu melaju ke babak gugur meski harus kembali tampil tanpa salah satu pemain terbaiknya.
Absennya Kubo membuat beban kreativitas di lini serang kembali berada di pundak para pemain lain yang tampil impresif saat mengalahkan Tunisia. Kemenangan 4-0 pada laga sebelumnya menjadi modal penting bagi Jepang untuk menjaga kepercayaan diri menghadapi ujian terakhir di Grup F.
Hingga kini JFA belum memberikan perkiraan kapan Kubo bisa kembali bermain. Fokus utama tim medis adalah memastikan proses pemulihan berjalan optimal agar sang pemain dapat kembali memperkuat Jepang apabila Samurai Biru berhasil lolos ke fase berikutnya.
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