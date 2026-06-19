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Dhimas Ginanjar
Jumat, 19 Juni 2026 | 21.19 WIB

Cedera Lutut Paksa Kubo Absen, Jepang Andalkan Keito Nakamura Hadapi Tunisia

Takefusa Kubo (kiri) mengalami cedera saat Jepang melawan Belanda di Piala Dunia 2026. (Kyodo) - Image

Takefusa Kubo (kiri) mengalami cedera saat Jepang melawan Belanda di Piala Dunia 2026. (Kyodo)

JawaPos.com – Timnas Jepang harus menghadapi Tunisia tanpa salah satu pemain kuncinya, Takefusa Kubo. Gelandang serang Real Sociedad itu dipastikan absen pada laga kedua Grup F Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera lutut kiri.

Seperti dilansir Kyodo, Jumat (19/6), Kubo tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Monterrey, Meksiko. Pemain berusia 24 tahun itu tetap berada di hotel tim untuk menjalani pemulihan dan rehabilitasi.

Cedera tersebut didapat Kubo saat Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belanda pada laga pembuka. Ia harus ditarik keluar pada menit ke-75 setelah menerima tekel keras dari bek Belanda Denzel Dumfries.

Kubo bahkan meninggalkan stadion di Dallas menggunakan kursi roda. Hasil pemeriksaan medis pada Senin kemudian mengonfirmasi adanya cedera pada lutut kirinya.

Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) memastikan Kubo tetap berada dalam skuad berisi 26 pemain. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan ia bisa kembali bermain.

Absennya Kubo membuat perhatian kini tertuju kepada Keito Nakamura. Penyerang berusia 25 tahun itu tampil impresif saat mencetak gol penyeimbang Jepang ke gawang Belanda pada debutnya di Piala Dunia.

Nakamura mengatakan dirinya siap mengambil tanggung jawab lebih besar di lini depan. Ia berharap bisa kembali memberi kontribusi langsung terhadap gol Jepang saat menghadapi Tunisia.

"Baik itu gol, assist, atau aksi sebelum gol tercipta, saya ingin melakukan sesuatu yang berujung langsung pada gol untuk tim," ujar Nakamura setelah sesi latihan tim di dekat Nashville, Tennessee.

Meski kehilangan Kubo, Nakamura optimistis rekan setimnya itu akan segera kembali. Ia menegaskan seluruh pemain akan membawa semangat Kubo saat bertanding melawan Tunisia.

"Saya penasaran bagaimana peluang kami tanpa ide, kreativitas, dan sesuatu yang spesial darinya. Tapi kami akan membawa semangatnya saat bertanding dan saya sama sekali tidak khawatir," katanya.

Editor: Dhimas Ginanjar
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