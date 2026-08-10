UEFA Tegaskan Ancam Memboikot Piala Dunia Usai FIFA Gagal Memberikan Jaminan

JawaPos.com – UEFA memastikan tetap memboikot kompetisi FIFA, termasuk Piala Dunia putra dan putri, meskipun FIFA telah menarik rencana membuka kompetisi untuk investasi swasta.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (10/8), UEFA sebelumnya menetapkan dua syarat untuk mencabut ancaman boikot, yaitu pembatalan rencana tersebut dan adanya jaminan bahwa upaya serupa tidak akan kembali dilakukan, tetapi syarat kedua dinilai belum terpenuhi.

UEFA juga menegaskan telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino setelah munculnya rencana investasi yang dinilai dibuat secara tertutup dan tidak transparan.

Dukungan para direktur senior FIFA terhadap Infantino dalam pertemuan darurat di Maroko tidak mengubah sikap UEFA karena mereka menilai dukungan tersebut belum memberikan jaminan yang dibutuhkan.

Sebelumnya, FIFA mengusulkan pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE), anak perusahaan komersial yang direncanakan mengelola sejumlah kompetisi besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub.

FIFA memperkirakan skema tersebut dapat menghimpun dana hingga USD 4,2 miliar atau sekitar Rp67,2 triliun berdasarkan valuasi USD 20 miliar atau sekitar Rp320 triliun, serta memberikan pembayaran satu kali sebesar USD 20 juta atau sekitar Rp320 miliar kepada masing-masing dari 211 asosiasi anggota FIFA.

Rencana tersebut akhirnya ditarik setelah mendapat kecaman luas dari berbagai pihak, tetapi UEFA menilai pembatalan proposal saja belum cukup untuk mengakhiri boikot.