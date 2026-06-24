Pecah Rekor di Laga Kontra Uzbekistan, Cristiano Ronaldo Pilih Melengos saat Ditanya Soal Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo mencetak brace ke gawang Uzbekistan dan sukses mencetak rekor. (Dok. Instagram/@fifaworldcup)
JawaPos.com - Momen menarik terjadi selepas pertandingan Portugal kontra Uzbekistan dalam lanjutan Grup K Piala Dunia 2026. Dalam sesi wawancara selepas laga, Cristiano Ronaldo, menolak mengomentari pertanyaan soal Lionel Messi.
Ronaldo akhirnya menunjukkan taringnya di Piala Dunia 2026. Mega bintang berusia 41 tahun itu menjadi salah satu aktor penting di balik kemenangan telak 5-0 Portugal atas Uzbekistan pada laga kedua Grup K di Houston Stadium, Rabu (24/6) dini hari WIB.
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Dua dari lima gol tersebut disumbang oleh Ronaldo pada menit ke-6 dan ke-39. Torehan dua gol tersebut seolah menjadi jawaban tegas atas segala kritik yang mengarah kepadanya pasca melempem melawan RD Kongo di laga pertama.
Yang menarik, di hari sebelumnya, Messi juga sukses mencetak dua gol dalam kemenangan Argentina atas Austria di Grup J. Dua gol tersebut sekaligus menjadikan pemain berjuluk La Pulga itu sebagai top skor sepanjang masa Piala Dunia.
Usai pertandingan melawan Uzbekistan, Ronaldo yang tengah diselimuti rasa bahagia atas kesuksesannya mencetak dua gol meluangkan waktu untuk melayani pertanyaan dari awak media di area mixed zone. Dalam momen itu, seorang jurnalis sempat menyinggung nama Messi saat mengajukan pertanyaan kepadanya.
"Kemarin, Lionel Messi mencetak dua gol…,” tanya sang jurnalis dalam bahasa Spanyol, dipetik dari USAtoday, Rabu (24/6/2026).
Namun, Ronaldo langsung memotong pertanyaan tersebut. Pemain Al Nassr itu langsung mengalihkan perhatian ke jurnalis lain dan mempersilakan mereka mengajukan pertanyaan berikutnya.
"Silakan," ujar Ronaldo kepada reporter lain dan meminta pertanyaan berikutnya.
Ronaldo dan Messi memang sangat sering dikaitkan. Keduanya dianggap sebagai mega bintang sepak bola dunia era modern dan terlibat dalam rivalitas tinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir.
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Persaingan keduanya dibuktikan dengan banyaknya Ballon d'Or yang diraih. Saat ini, Messi sudah mengoleksi gelar penghargaan individu tersebut sebanyak delapan kali, sementara Ronaldo lima kali.
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