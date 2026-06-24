Rusak Rekor Lionel Messi! Cristiano Ronaldo Jadi Pencetak Gol Tertua Kedua di Piala Dunia Usai Hancurkan Uzbekistan

Brace Cristiano Ronaldo bantu timnas Portugal tumbangkan Uzbekistan 5-0 di piala dunia. (@brfootball/X).
JawaPos.com — Cristiano Ronaldo mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026 saat Portugal menang 5-0 atas Uzbekistan di Grup K di Vancouver, Kanada, dengan dua gol yang membuatnya resmi menjadi pemain tertua yang mencetak brace di Piala Dunia dan sekaligus memecahkan rekor Lionel Messi.
Pada usia 41 tahun 138 hari, Ronaldo bukan hanya membawa Portugal meraih kemenangan perdana, tetapi juga menegaskan dominasi abadi di panggung sepak bola dunia.
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Cristiano Ronaldo kembali mencuri perhatian dunia dengan performa luar biasa saat Portugal melibas Uzbekistan 5-0 dalam laga Grup K Piala Dunia 2026. Dua golnya menjadi penegas statusnya sebagai salah satu legenda terbesar sepanjang masa.
Dalam pantauan JawaPos.com Cristiano Ronaldo menambahkan babak luar biasa lainnya dalam karier legendarisnya. Pemain tertua yang mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan Piala Dunia FIFA yang menegaskan besarnya dampak sang kapten di usia 41 tahun.
Catatan itu sekaligus menempatkannya di atas Lionel Messi yang sehari sebelumnya mencetak dua gol di usia 38 tahun 363 hari.
Rekor paling mencolok dari laga ini adalah keberhasilan Cristiano Ronaldo melewati catatan Lionel Messi sebagai pemain tertua yang mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan Piala Dunia.
Pada usia 41 tahun 138 hari, Ronaldo tampil seolah tak terpengaruh usia dan tekanan turnamen.
Fakta ini memperkuat rivalitas panjang keduanya di level internasional yang kini kembali memanas di panggung terbesar sepak bola.
Data pertandingan menunjukkan Messi sebelumnya mencetak brace pada 22 Juni 2026 saat menghadapi Austria, yang sempat menjadikannya pemegang rekor sementara.
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Selain memecahkan rekor Messi, Cristiano Ronaldo kini menempati posisi kedua daftar pencetak gol tertua sepanjang sejarah Piala Dunia.
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