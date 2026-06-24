Hasil Piala Dunia 2026: Menang Tipis atas Panama, Kroasia Jaga Asa ke 32 Besar

JawaPos.com - Timnas Kroasia menang atas Panama dengan skor tipis 1-0 di laga kedua Grup L Piala Dunia 2026. Laga itu dimainkan di Toronto Stadium, Ontario, Kanada, Rabu (24/6/2026) pagi WIB.

Ini menjadi hasil yang sangat penting bagk Kroasia, karena menjaga asa untuk lolos langsung ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim arahan Zlatko Dalic itu kini duduk di peringkat ketiga dengan tiga poin, hanya terpaut satu angka saja dari Inggris dan Ghana yang menghuni peringkat pertama dan kedua Grup L.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Kroasia memegang kemudi permainan sejak menit awal. Perlahan, Luka Modric dan kawan-kawan meningkatkan intensitas permainannya. Begitu juga dengan Panama yang tampil berani melawan Vatreni -julukan Timnas Kroasia.

Meski begitu, serangan yang dilancarkan kedua tim masih terlalu polos. Nyaris tidak ada peluang emas yang mampu diciptakan Kroasia dan Panama hingga pertandingan memasuki menit ke-30.

Kroasia melancarkan serangan demi serangan di lima menit akhir waktu normal babak pertama. Namun serangan-serangan tersebut masih bisa ditahan oleh para pemain Panama.

Tak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Kroasia dan Panama bermain sengit tanpa gol.

Babak Kedua Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan irama permainannya. Kroasia tampil lebih agresif untuk memburu gol keunggulan atas Panama.

Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya datang pada menit ke-54. Adalah Ante Budimir yang sukses mencetak gol keunggulan untuk Kroasia setelah menerima umpan Josip Stanisic dari sisi kanan.

Berselang tiga menit, Kroasia nyaris menggandakan keunggulan lewat peluang emas yang diciptakan Marco Pasalic. Pasalic yang sudah berduel satu lawan satu justru gagal memaksimalkan peluangnya karena sepakannya berhasil digagalkan kiper Panama, Orlando Mosquera.