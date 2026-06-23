Prediksi Susunan Pemain Timnas Kroasia vs Panama: Mateo Kovacic Waspada Serangan Balik Lawan

JawaPos.com - Mateo Kovacic mewaspadai serangan balik Panama saat menghadapi tim nasional Kroasia. Laga Grup L Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di BMO Field, Rabu (24/6) pukul 06.00 WIB.

Pada kekalahan melawan Inggris, Mateo Kovacic tidak menjadi starter dan baru dimainkan pada menit ke-58. Untuk laga besok, dia memastikan kondisinya sudah kembali membaik dan siap dimainkan.

"Saya merasa semakin membaik setiap harinya. Ini merupakan tahun yang sulit, tetapi selama dua bulan terakhir saya dalam kondisi prima dan kembali berlatih penuh. Saya siap memberikan yang terbaik dan siap membantu tim," kata Mateo Kovacic yang dikutip dari laman HNS, Selasa (23/6).

Menghadapi Panama dianggap Kovacic sebagai lawan yang sulit. Gelandang Manchester City tersebut mewaspadai serangan balik dari tim asuhan Thomas Christiansen.

"Kami memperkirakan pertandingan yang sulit melawan lawan yang tangguh. Tidak ada pertandingan di Piala Dunia yang mudah. ​​Panama tahu cara bermain, membangun serangan, dan berbahaya dalam serangan balik," ujar Kovacic.

"Namun, kami fokus pada diri kami sendiri dan siap untuk menunjukkan versi terbaik dari tim kami dan memberikan performa yang kuat. Itulah yang kami butuhkan," jelas pemain 32 tahun tersebut.

Menurut Kovacic, kekuatan timnas Kroasia terletak di lini tengah. Dia menilai, para gelandang sangat kuat dalam penguasaan bola dan bermain solid.

"Lini tengah kami selalu menjadi salah satu kekuatan kami. Kami selalu solid, bertanggung jawab, dan dominan dalam penguasaan bola," pungkas Kovacic.