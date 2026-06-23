Lionel Messi Catat Sejarah Baru, Guinness Ungkap Empat Rekor yang Dipecahkan Kapten Argentina

JawaPos.com - Lionel Messi kembali membuktikan bahwa usianya hanyalah angka. Di usia 39 tahun, sang kapten Argentina terus menambah koleksi rekor yang membuat namanya semakin sulit disentuh oleh generasi berikutnya.
Dua gol yang dicetak Messi dalam kemenangan 2-0 atas Austria pada laga Grup J Piala Dunia 2026 tak hanya memastikan langkah Argentina ke babak 32 besar, tetapi juga menghadirkan empat rekor baru yang langsung mendapat pengakuan dari Guinness World Records.
Penampilan gemilang tersebut semakin memperkuat status Messi sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola.
Sebelum menghadapi Austria, Messi sudah menyamai rekor legenda Jerman Miroslav Klose dengan koleksi 16 gol Piala Dunia, setelah mencetak hat-trick ke gawang Aljazair pada pertandingan sebelumnya.
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Namun, di Texas, La Pulga melangkah lebih jauh. Gol pertama yang lahir lewat penyelesaian khas kaki kirinya membawa Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 17 gol. Ia kemudian menambah satu gol lagi untuk menggenapkan koleksinya menjadi 18 gol dari enam edisi Piala Dunia.
Catatan tersebut membuat Klose akhirnya harus turun dari singgasana yang telah ia tempati selama lebih dari satu dekade.
Tak lama setelah pertandingan berakhir, Guinness World Records mengumumkan empat rekor baru yang kini menjadi milik Messi.
Melansir NDTV, kapten Argentina itu kini memegang rekor sebagai:
Daftar tersebut menambah panjang deretan pencapaian luar biasa yang telah dikumpulkan Messi sepanjang kariernya.
Setelah pertandingan, Messi mengaku lega karena Argentina sudah memastikan tiket ke fase gugur meski masih menyisakan satu pertandingan grup.
"Sangat senang atas kemenangan ini. Ini sangat penting, sangat sulit, dan ini memberi kami ketenangan pikiran untuk apa yang akan datang," ujar Messi.
"Pertandingan itu seimbang dan intens, dan kami senang mendapatkan enam poin."
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