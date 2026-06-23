Legenda Brasil Rivaldo Puji Messi Usai Tampil Gemilang Lawan Austria: Apa yang Dilakukannya Sulit Dipahami

Superstar Argentina, Lionel Messi di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Lionel Messi kembali mencuri perhatian di Piala Dunia setelah tampil luar biasa saat membantu Argentina meraih kemenangan atas Austria. Penampilan sang kapten tak hanya mendapat pujian dari pendukung Albiceleste, tetapi juga dari legenda Brasil, Rivaldo.
Mantan pemain yang pernah membawa Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 itu mengaku sangat terkesan dengan apa yang masih mampu ditunjukkan Messi di usia yang hampir menginjak 39 tahun.
Menurut Rivaldo, dedikasi dan konsistensi yang diperlihatkan bintang Argentina tersebut merupakan sesuatu yang layak dihargai oleh seluruh pencinta sepak bola.
Dalam komentarnya, Rivaldo mengatakan bahwa dirinya telah menjalani karier panjang sebagai pesepak bola.
Karena itu, ia memahami betapa sulitnya mempertahankan level permainan tertinggi dalam waktu yang sangat lama. Namun, Messi dinilainya mampu melakukan hal yang tidak biasa.
Rivaldo menegaskan bahwa sebagai orang Brasil, dirinya tentu mendukung tim nasional negaranya sendiri.
Meski demikian, ia menganggap kekaguman terhadap pemain hebat tidak ada kaitannya dengan rivalitas antarnegara.
Menurutnya, siapa pun yang benar-benar mencintai sepak bola akan sulit untuk tidak mengagumi apa yang telah dilakukan Messi selama bertahun-tahun.
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