Pelatih Austria Kecam Kinerja Wasit yang Disebut Menguntungkan Messi dan Argentina

JawaPos.com - Lionel Messi kembali menjadi pembeda bagi Argentina saat mencetak dua gol dalam kemenangan 2-0 atas Austria pada laga Grup J Piala Dunia 2026.
Namun, seusai pertandingan, sorotan tak hanya tertuju pada rekor baru sang kapten Albiceleste, melainkan juga pada kritik pedas yang dilontarkan pelatih Austria, Ralf Rangnick, terhadap kepemimpinan wasit.
Melansir The Independent, Rangnick menilai terdapat standar ganda dalam pengambilan keputusan, terutama pada proses terciptanya gol pertama Messi yang menurutnya seharusnya tidak disahkan.
Gol pembuka Argentina berawal dari perebutan bola yang melibatkan Alexis Mac Allister dan gelandang Austria, Xaver Schlager. Rangnick merasa Schlager lebih dahulu dilanggar, tetapi insiden tersebut tidak mendapat perhatian dari perangkat pertandingan.
Baca Juga:Aljazair Sempat Ajukan Protes kepada FIFA soal Kinerja Wasit yang Dianggap Memihak Messi dan Argentina
"Jika seseorang berusia 39 tahun dan mampu mencetak dua gol dan total lima gol di awal Piala Dunia, itu akan membuat perbedaan," kata Rangnick.
"Kami tahu dia berada di levelnya sendiri dan Lionel Messi menunjukkan bahwa dia adalah salah satu yang terbaik, atau bahkan yang terbaik. Tapi saya pikir kami ikut berperan dalam gol kedua, itu kesalahan kami sendiri."
Meski mengakui kualitas luar biasa Messi, pelatih berusia 68 tahun itu tetap kecewa dengan keputusan wasit.
"Untuk gol pertama, saya akan meminta wasit keempat untuk melakukan apa yang dia lakukan sebelum tendangan penalti, dia seharusnya melihat dan dia akan melihat apa yang dilihat semua orang, pelanggaran terhadap Xaver Schlager. Itu menjengkelkan."
Terlepas dari kekecewaannya terhadap wasit, Rangnick tidak menutup mata terhadap kualitas Messi yang kembali menjadi momok bagi lawan-lawannya.
Baca Juga:Aljazair Sempat Ajukan Protes kepada FIFA soal Kinerja Wasit yang Dianggap Memihak Messi dan Argentina
Dua gol yang dicetak sang megabintang membuatnya mengoleksi 18 gol di Piala Dunia dan resmi melampaui rekor milik Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen.
"Ini Lionel Messi," ujar Rangnick.
"Dia tidak membutuhkan banyak situasi untuk benar-benar menentukan hasil pertandingan."
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!