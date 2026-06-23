Kombinasi Mematikan Haaland-Odegaard, Timnas Norwegia Siap Berikan Kejutan di Piala Dunia 2026

Erling Haaland merayakan gol saat membawa Norwegia menang 4-1 atas Irak di Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Timnas Norwegia menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan sebagai salah satu tim paling berbahaya di Piala Dunia 2026. Kemenangan 3-2 atas Senegal pada laga kedua Grup I bukan hanya mengantarkan mereka ke babak 32 besar, tetapi juga mempertegas kekuatan lini serang yang kini menjadi sorotan banyak pihak.
Bermain di New York New Jersey Stadium, timnas Norwegia tampil efektif dalam memanfaatkan peluang yang mereka miliki. Tim asuhan Stale Solbakken berhasil mengatasi perlawanan sengit Senegal dalam pertandingan piala dunia yang berlangsung terbuka dan penuh intensitas sejak menit awal.
Gol pembuka Norwegia dicetak Marcus Holmgren Pedersen. Keunggulan tersebut memberikan kepercayaan diri lebih kepada skuad berjuluk Viking untuk mengendalikan ritme pertandingan.
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Pada babak kedua, Erling Haaland kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia dengan mencetak dua gol yang menjadi penentu kemenangan tim.
Senegal sebenarnya tidak menyerah begitu saja. Ismaila Sarr tampil impresif dengan mencetak dua gol balasan yang sempat membuat pertandingan kembali hidup. Namun hingga peluit panjang berbunyi, Senegal gagal menemukan gol tambahan yang bisa menyelamatkan mereka dari kekalahan kedua di fase grup.
Hasil ini membuat Norwegia mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Perolehan tersebut cukup untuk memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Norwegia kini bersaing dengan Prancis di papan atas Grup I setelah kedua tim sama-sama meraih dua kemenangan dari dua laga.
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Di balik kemenangan penting tersebut, perhatian tertuju pada penampilan Erling Haaland dan Martin Odegaard. Keduanya kembali menjadi motor permainan Norwegia.
Haaland berperan sebagai penyelesai akhir yang mematikan, sementara Odegaard menjadi kreator serangan yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang berbahaya.
Kolaborasi keduanya semakin terlihat matang dari pertandingan ke pertandingan. Statistik menunjukkan bahwa Odegaard telah memberikan sembilan assist kepada Haaland selama mereka bermain bersama di tim nasional.
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