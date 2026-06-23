Dari Menang Golden Ball Terbanyak Sampai Pencetak Gol Terbanyak! 21 Rekor Lionel Messi di Piala Dunia

Superstar Argentina, Lionel Messi di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemain bintang timnas Argentina Lionel Messi mengukir rekor-rekor baru setelah penampilan gemilangnya menghadapi Austria pada laga kedua Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Arlington, Amerika Serikat, Selasa dini hari WIB.
Dalam laga itu, Messi yang sempat gagal dalam tembakan penalti, mencetak dua gol dalam kemenangan 2-0 La Albiceleste.
Tambahan dua gol ini membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia sejak debutnya pada 2006. Total, Messi telah mencetak 18 gol.
Catatan ini melewati rekor yang sebelumnya diukir Miroslav Klose dengan 16 gol, dengan Piala Dunia terakhir striker asal Jerman itu adalah pada 2014 di Brasil saat negaranya menjadi juara.
Namun, FIFA mencatat rekor yang dibuat pesepak bola kelahiran Rosario yang akan berusia 39 tahun pada Rabu (24/6) tersebut setelah dua golnya melawan Austria tak hanya itu.
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