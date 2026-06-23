Tak Pikirkan Pencetak Gol Terbanyak, Kylian Mbappe Fokus Bawa Timnas Prancis Hingga ke Final

Kylian Mbappe cetak dua gol dalam kemenangan Prancis 3-0 atas Irak di Piala Dunia. (ig @equipedefrance)
JawaPos.com - Kylian Mbappe tidak memikirkan koleksi golnya di Piala Dunia 2026 setelah tim nasional Prancis mengalahkan Irak. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Lincoln Financial Field, Selasa (23/6).
Dua gol berhasil dicetak Kylian Mbappe untuk timnas Prancis. Gol tersebut membuat dirinya punya koleksi empat gol dari dua pertandingan di Piala Dunia.
Meskipun mengoleksi empat gol dan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe hanya fokus memikirkan timnas Prancis. Dia ingin berkembang sebagai pemain dan membawa timnas Prancis melangkah lebih jauh.
"Saya tidak tahu. Saya tidak memikirkan gelar pencetak gol terbanyak. Bagi saya, yang terpenting adalah memiliki struktur tim yang kuat sehingga kami dapat percaya diri dengan kemampuan kami," kata Kylian Mbappe yang dikutip L'Equipe, Selasa (23/6).
"Saya selalu mencetak gol di Piala Dunia, jadi itu bukan sesuatu yang perlu saya khawatirkan. Di atas segalanya, saya ingin kami berkembang sebagai tim karena kami akan diuji jika ingin melaju hingga final," imbuh penyerang Real Madrid tersebut.
Mbappe mengaku puas dengan permainan timnas Prancis saat mengalahkan Irak. Dia berharap agar timnya bisa meningkatkan performa di laga-laga berikutnya.
"Malam ini sangat panjang. Kami menghabiskan banyak waktu di sini. Secara mental, ini sangat sulit karena kami harus tetap fokus dan berkomitmen. Menghabiskan dua jam di ruang ganti membutuhkan banyak usaha. Tetapi para pemain dan staf melakukan pekerjaan yang hebat," jelas Mbappe.
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"Kemudian, kami menyelesaikan tugas dan kami sangat senang dengan cara kami bermain. Secara keseluruhan, ini adalah malam yang baik. Kita akan lihat apa yang masih bisa kita tingkatkan di hari-hari mendatang," pungkas kapten timnas Prancis tersebut.
Kemenangan yang diraih timnas Prancis membuat mereka lolos ke babak 32 besar. Di laga selanjutnya, tim asuhan Didier Deschamps bakal menghadapi Norwegia pada 27 Juni.
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