Didier Deschamps Puas dengan Performa Prancis saat Cukur Irak 3-0 di Laga Kedua Grup I Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps mengaku puas dengan performa timnya mengendalikan permainan untuk mencukur Irak 3-0 dalam laga kedua Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, Selasa WIB.

"Di babak kedua, kami benar-benar mengendalikan permainan, mengingat bahwa itu bukanlah hal yang mudah mengingat apa yang telah terjadi," kata Didier Deschamps seusai pertandingan dalam laman resmi FIFA.

Prancis memetik kemenangan kedua atas Irak untuk lolos ke fase gugur setelah membungkam Senegal 3-1 pada laga pertama. Dalam laga melawan Irak, Les Bleus mengendalikan jalannya pertandingan hingga mencetak tiga gol yang dipersembahkan penyerang andalan Kylian Mbappe dengan dua gol dan satu gol Ousmane Dembele.

"Memastikan hasil ini tanpa keraguan adalah hal yang sangat baik. Kami lolos malam ini, meskipun saya yakin bahwa pertandingan ketiga akan menentukan posisi akhir kami di grup," katanya.

Selanjutnya, Deschamps akan menyiapkan skuad asuhannya untuk menghadapi laga ketiga melawan Norwegia yang akan menentukan posisi juara grup.

Sementara itu, bek Prancis Lucas Digne mengatakan kemenangan atas Irak merupakan langkah maju lainnya bagi tim. "Kami tahu untuk apa kami datang ke sini; kami akan terus bekerja dari pertandingan ke pertandingan dan terus meningkatkan diri," katanya.

Baca Juga: Prancis dan Norwegia Susul Argentina Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026