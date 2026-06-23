Dari Norwegia hingga Prancis, Blunder Zaid Tahseen Bikin Irak Menelan Dua Kekalahan

Timnas Irak. (Instagram/@iraqnt_en)
JawaPos.com - Irak kembali mendapat pelajaran mahal di ajang Piala Dunia 2026 setelah melakukan kesalahan yang hampir identik dalam dua pertandingan beruntun.
Sorotan kali ini mengarah kepada bek tengah Irak, Zaid Tahseen, yang terlibat dalam dua blunder backpass saat menghadapi Norwegia dan Prancis.
Kesalahan tersebut menjadi salah satu faktor yang merugikan Irak dalam pertandingan fase grup.
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Dalam laga melawan Norwegia, umpan balik yang dilepaskan Tahseen ke arah penjaga gawang gagal mencapai sasaran dengan baik. Situasi itu langsung dimanfaatkan penyerang lawan untuk menciptakan peluang yang berujung gol.
Sayangnya, insiden serupa kembali terjadi ketika Irak berhadapan dengan Prancis. Pada momen yang hampir sama, Tahseen kembali melakukan backpass yang kurang akurat. Bola berhasil direbut pemain lawan dan menjadi gol yang membuat Irak semakin tertekan.
Kesalahan yang terjadi dua kali secara beruntun tersebut langsung menjadi bahan perbincangan luas di media sosial.
Banyak pendukung Irak menyayangkan kejadian itu karena terjadi di panggung sebesar Piala Dunia, tempat setiap detail kecil bisa menentukan hasil pertandingan.
Di level tertinggi sepak bola internasional, pemain bertahan dituntut memiliki konsentrasi penuh sepanjang laga.
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