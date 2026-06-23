Prancis dan Norwegia Susul Argentina Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Prancis dan Norwegia mengikuti jejak sang juara bertahan Argentina untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe dan Erling Haaland tampil apik dalam membantu negaranya meraih kemenangan.

Pada matchday 2, Prancis masih terlalu perkasa bagi Irak dengan mampu menang dengan skor 3-0. Unggul satu gol pada babak pertama, jalannya laga sempat ditunda beberapa waktu karena kondisi cuaca buruk. Memasuki babak kedua, Kylian Mbappe mencetak gol kedua dan dilengkapi Ousmane Dembele. Enam poin dari dua laga membawa juara dunia 2018 memastikan satu tempat di fase knockout.

Masih di grup I, Norwegia juga sukses menyegel tiket 32 besar setelah menaklukkan Senegal 3-2 di New Jersey, Amerika Serikat. Erling Haaland tampil cemerlang dengan mengemas dua gol sekaligus menambah golnya menjadi empat di Piala Dunia 2026.

Sementara itu bagi Irak dan Senegal, peluang lolos ke fase knockout tersisa melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Pemenang di laga terakhir antara keduanya, dipastikan akan finish di posisi tiga grup I, dan akan bersaing dengan peringkat tiga grup lain di akhir matchday 3.

Klasemen Terkini Piala Dunia 2026 Grup A

Meksiko 6 poin (Lolos 32 Besar) Korea Selatan 3 poin Ceko 1 poin Afrika Selatan 1 poin Grup B

Kanada 4 poin Swiss 4 poin Bosnia dan Herzegovina 1 poin Qatar 1 poin Grup C

Brasil 4 poin Maroko 4 poin Skotlandia 3 poin Haiti 0 poin (Tersingkir) Grup D