Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 23 Juni 2026 | 18.31 WIB

Prancis dan Norwegia Susul Argentina Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Prancis melesat ke fase 32 besar Piala Dunia 2026 usai menggebuk Senegal. (Istimewa) - Image

Prancis melesat ke fase 32 besar Piala Dunia 2026 usai menggebuk Senegal. (Istimewa)

JawaPos.com - Prancis dan Norwegia mengikuti jejak sang juara bertahan Argentina untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe dan Erling Haaland tampil apik dalam membantu negaranya meraih kemenangan.

Pada matchday 2, Prancis masih terlalu perkasa bagi Irak dengan mampu menang dengan skor 3-0. Unggul satu gol pada babak pertama, jalannya laga sempat ditunda beberapa waktu karena kondisi cuaca buruk. Memasuki babak kedua, Kylian Mbappe mencetak gol kedua dan dilengkapi Ousmane Dembele. Enam poin dari dua laga membawa juara dunia 2018 memastikan satu tempat di fase knockout.

Masih di grup I, Norwegia juga sukses menyegel tiket 32 besar setelah menaklukkan Senegal 3-2 di New Jersey, Amerika Serikat. Erling Haaland tampil cemerlang dengan mengemas dua gol sekaligus menambah golnya menjadi empat di Piala Dunia 2026.

Sementara itu bagi Irak dan Senegal, peluang lolos ke fase knockout tersisa melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Pemenang di laga terakhir antara keduanya, dipastikan akan finish di posisi tiga grup I, dan akan bersaing dengan peringkat tiga grup lain di akhir matchday 3.

Klasemen Terkini Piala Dunia 2026

Grup A

  1. Meksiko 6 poin (Lolos 32 Besar)
  2. Korea Selatan 3 poin
  3. Ceko 1 poin
  4. Afrika Selatan 1 poin

Grup B

  1. Kanada 4 poin
  2. Swiss 4 poin
  3. Bosnia dan Herzegovina 1 poin
  4. Qatar 1 poin

Grup C

  1. Brasil 4 poin
  2. Maroko 4 poin
  3. Skotlandia 3 poin
  4. Haiti 0 poin (Tersingkir)

Grup D

  1. Amerika Serikat 6 poin (Lolos 32 Besar)
  2. Australia 3 poin
  3. Paraguay 3 poin
  4. Turki 0 poin (Tersingkir)

Grup E

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
2 Gol Lawan Austria, Lionel Messi Pecahkan 4 Rekor Piala Dunia Sekaligus, Apa Saja? - Image
Piala Dunia 2026

2 Gol Lawan Austria, Lionel Messi Pecahkan 4 Rekor Piala Dunia Sekaligus, Apa Saja?

Selasa, 23 Juni 2026 | 18.31 WIB

Daftar 6 Negara yang Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Ada Norwegia - Image
Piala Dunia 2026

Daftar 6 Negara yang Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Ada Norwegia

Selasa, 23 Juni 2026 | 18.23 WIB

Lionel Messi di Puncak, Diintai Mbappe! Daftar Top Skor Sementara Piala Dunia 2026 Berubah Dramatis - Image
Piala Dunia 2026

Lionel Messi di Puncak, Diintai Mbappe! Daftar Top Skor Sementara Piala Dunia 2026 Berubah Dramatis

Selasa, 23 Juni 2026 | 17.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

4

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

5

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

6

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

7

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

8

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore