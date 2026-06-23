Prancis dan Norwegia Susul Argentina Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Prancis melesat ke fase 32 besar Piala Dunia 2026 usai menggebuk Senegal. (Istimewa)
JawaPos.com - Prancis dan Norwegia mengikuti jejak sang juara bertahan Argentina untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe dan Erling Haaland tampil apik dalam membantu negaranya meraih kemenangan.
Pada matchday 2, Prancis masih terlalu perkasa bagi Irak dengan mampu menang dengan skor 3-0. Unggul satu gol pada babak pertama, jalannya laga sempat ditunda beberapa waktu karena kondisi cuaca buruk. Memasuki babak kedua, Kylian Mbappe mencetak gol kedua dan dilengkapi Ousmane Dembele. Enam poin dari dua laga membawa juara dunia 2018 memastikan satu tempat di fase knockout.
Baca Juga:Hasil Piala Dunia 2026: Erling Haaland Cetak Brace ke Gawang Senegal, Norwegia Lolos 32 Besar!
Masih di grup I, Norwegia juga sukses menyegel tiket 32 besar setelah menaklukkan Senegal 3-2 di New Jersey, Amerika Serikat. Erling Haaland tampil cemerlang dengan mengemas dua gol sekaligus menambah golnya menjadi empat di Piala Dunia 2026.
Sementara itu bagi Irak dan Senegal, peluang lolos ke fase knockout tersisa melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Pemenang di laga terakhir antara keduanya, dipastikan akan finish di posisi tiga grup I, dan akan bersaing dengan peringkat tiga grup lain di akhir matchday 3.
Baca Juga:Kisruh Perjalanan Timnas Iran di Piala Dunia 2026 Belum Usai, Amir Ghalenoei: Ini Bentuk Ketidakadilan
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!