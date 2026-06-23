Prediksi Susunan Pemain Timnas Inggris vs Ghana: Declan Rice Ingin Lanjutkan Momentum Kemenangan

Declan Rice (Instagram @declanrice)
JawaPos.com - Declan Rice ingin melanjutkan momentum kemenangan tim nasional Inggris saat menghadapi Ghana. Laga Grup L Piala Dunia tersebut dimainkan di Gillette Stadium, Kamis (24/6) pukul 03.00 WIB.
Kemenangan melawan Kroasia, terutama di babak kedua menjadi patokan timnas Inggris saat menghadapi Ghana. Menurut Declan Rice, jika hal tersebut kembali terulang maka timnya bisa mengalahkan siapapun di Piala Dunia.
"Jika Anda melihat kembali babak kedua [melawan Kroasia], itu mungkin babak sepak bola terbaik yang pernah kami mainkan di bawah Thomas. Penampilan itu menjadi patokan sekarang dan jika kita terus bermain seperti itu, maka kita akan mampu menandingi siapa pun dan kita harus percaya diri dengan kemampuan kita dan yakin kita bisa mengalahkan siapa pun di turnamen ini," kata Declan Rice yang dikutip laman England Football, Selasa (23/6).
Keinginan untuk memenangkan laga melawan Ghana sangat besar. Bahkan, Harry Kane mengetahui bahwa timnas Inggris mendapatkan hasil buruk saat menjalani laga kedua.
"Kami sama termotivasinya, bahkan mungkin lebih termotivasi untuk menang. Harry [Kane] tadi membicarakannya bahwa kami tidak selalu mendapatkan hasil yang bagus di pertandingan kedua, jadi kami harus memperbaiki hal itu," ujar Rice.
Saat jumpa pers, gelandang Arsenal tersebut memberikan pujiannya kepada kapten dan penyerang timnas Inggris Harry Kane. Bagi Rice, dia sangat beruntung bisa bermain dengannya.
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"Bukan hal yang mengejutkan bagi saya betapa hebatnya dia, hanya karena gol-gol yang dia cetak dalam latihan, apa yang telah dia lakukan di Bayern Munich, apa yang telah dia lakukan dengan seragam Inggris. Merupakan suatu kehormatan untuk bermain bersamanya, dan tentu saja saya sangat beruntung bisa bermain dengan striker seperti dia," pungkas Declan Rice.
Timnas Inggris dan Ghana sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:
Inggris (4-2-3-1):
Kiper: Pickford
Bek: James, Konsa, Stones, O'Reilly
Gelandang: Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon
Penyerang: Kane
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