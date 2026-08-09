Jorge Messi dan Perannya dalam Membentuk Karier Lionel Messi hingga Jadi Salah Satu Pemain Terbaik D

JawaPos.com – Jorge Messi, ayah sekaligus agen Lionel Messi, memiliki peran besar dalam perjalanan karier putranya sejak masa kanak-kanak hingga menjadi salah satu pesepak bola terbaik dunia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (9/8), Jorge Messi meninggal dunia pada Sabtu (8/8/2026), setelah selama bertahun-tahun menjadi sosok penting yang mendampingi Lionel dalam berbagai fase kehidupannya.

Pengaruh Jorge tidak hanya terlihat dalam keputusan profesional, tetapi juga melalui dukungan yang diberikan ketika Lionel masih mengembangkan kemampuan sepak bolanya di Rosario, Argentina.

Ketika Barcelona menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan kemampuan Lionel sekaligus membantu kebutuhan perawatannya, Jorge mendampingi putranya yang saat itu baru berusia 13 tahun meninggalkan Rosario menuju Barcelona.

Diketahui bahwa ayah Lionel Messi tersebut kemudian terus berada di sisi Lionel selama proses adaptasi dan perkembangan sang pemain di akademi La Masia.

Seiring karier Lionel berkembang, Jorge mengambil peran profesional sebagai perwakilan putranya dan terlibat dalam berbagai keputusan penting. Ia menangani sejumlah urusan seperti kontrak, hak citra, kesepakatan komersial, serta pembahasan mengenai masa depan karier Lionel Messi.

Jorge juga dikenal lebih banyak bekerja di belakang layar dengan tujuan melindungi karier, kepentingan profesional, dan kehidupan pribadi putranya.

Dari Rosario hingga Barcelona, Paris, dan Miami, Jorge hadir dalam berbagai tahap penting perjalanan Lionel dan membantu menciptakan lingkungan yang stabil bagi perkembangan kariernya.