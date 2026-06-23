Messi Menggila, Mac Allister Kehabisan Kata-kata

JawaPos.com - Pemain tim nasional Argentina Alexis Mac Allister memuji performa apik dari sang kapten Lionel Messi yang sudah tidak bisa digambarkan lewat kata-kata, dikutip dari ANTARA.

Messi menjadi sosok kunci lewat sumbangan dwigolnya dalam mengantarkan Argentina memetik kemenangan atas Austria 2-0 pada pertandingan kedua grup J Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Selasa WIB.

"Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan apa yang dia (Messi) lakukan,” ujar Mac Allister dikutip dari laman FIFA, Selasa.

“Jelas, dia kecil, tapi setiap kali Anda melihatnya, itu seperti mimpi. Dan hari ini, bisa mengalaminya langsung, saya benar-benar menikmatinya," imbuh gelandang Liverpool ini.

Dwigol tersebut membawa Messi kini memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sementara Piala Dunia 2026 dengan torehan total lima gol atau unggul satu gol dari penyerang Prancis Kylian Mbappe dan penyerang Norwegia Erling Haaland.

Selain itu berkat tambahan gol tersebut membawa La Pulga kini memecahkan rekor sebagai pemain dengan gol terbanyak selama perhelatan Piala Dunia dengan torehan 18 gol atau melewati catatan legenda Jerman Miroslav Klose yang berada di angka 16 gol.

Mac Allister benar-benar memuji langkah yang dilakukan oleh Messi yang mampu menunjukkan magisnya menjadi sosok yang mampu mengangkat performa Albicaleste.

"Hal-hal yang dia lakukan sungguh luar biasa. Cara dia bereaksi di detik terakhir terhadap apa pun yang terjadi. Jadi, intinya, saya hanya senang dia bisa menikmati dirinya dan mencetak gol," ujar Mac Allister.