Drama Infantino: Argentina Kuatkan Dukungan di Tengah Krisis FIFA Menuju Piala Dunia 2030

Presiden FIFA Gianni Infantino (Flashscore)
JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang tengah menghadapi tekanan besar setelah gagasan kontroversial mengenai pengelolaan Piala Dunia menuai penolakan dari berbagai federasi.
Pernyataan resmi tersebut menjadi angin segar bagi Infantino. Di saat sejumlah konfederasi dan asosiasi sepak bola menarik dukungan, Argentina justru menegaskan komitmennya untuk tetap berada di belakang pemimpin FIFA asal Swiss tersebut.
Beberapa waktu lalu, Infantino mendapat sorotan tajam setelah mengusulkan pembentukan entitas baru yang akan mengelola sebagian aspek komersial Piala Dunia. Rencana itu membuka peluang bagi investor untuk memiliki kepentingan dalam turnamen terbesar sepak bola dunia.
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Usulan tersebut langsung memicu gelombang kritik. UEFA menjadi salah satu pihak yang paling keras menolak, disusul sejumlah federasi lain. Bahkan, muncul ancaman boikot terhadap sejumlah agenda FIFA apabila kebijakan tersebut tetap dipaksakan.
Melihat respons negatif yang terus berkembang, FIFA akhirnya membatalkan rencana tersebut. Infantino pun mengakui adanya kesalahan dalam proses pengambilan keputusan dan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh 211 asosiasi anggota FIFA.
Langkah itu mendapat apresiasi dari AFA. Dalam pernyataannya, federasi sepak bola Argentina menilai keputusan FIFA untuk membatalkan proyek tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus keberanian mengakui kekeliruan.
AFA juga memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Infantino selama hampir satu dekade terakhir. Menurut mereka, FIFA mengalami perubahan signifikan, baik dalam pengembangan sepak bola di berbagai negara maupun dalam membangun tata kelola organisasi yang lebih terbuka dan transparan.
Federasi tersebut menilai kepemimpinan Infantino masih menjadi pilihan terbaik untuk melanjutkan perkembangan sepak bola dunia yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan lebih luas kepada seluruh negara anggota.
Dukungan Argentina melengkapi sikap serupa yang sebelumnya disampaikan CONMEBOL, Qatar, serta Federasi Sepak Bola Meksiko.
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