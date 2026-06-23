Player of The Week Pekan 2 Piala Dunia 2026: La Pulga Argentina Lionel Messi!

Penyerang Argentina Lionel Messi jadi pemain terbaik laga Piala Dunia kontra Austria. (X/FifaWorldCup)
JawaPos.com — Lionel Messi terpilih sebagai Player of The Week Piala Dunia 2026 pekan kedua versi JawaPos.com setelah menampilkan performa luar biasa saat membawa Argentina menghancurkan Aljazair 3-0 pada matchday kedua Grup J, 17 Juni 2026.
Kapten La Albiceleste mencetak hattrick spektakuler di Kansas City Stadium dan menjadi sosok paling menentukan sepanjang pekan kedua turnamen yang berlangsung pada 15-21 Juni 2026.
Pekan kedua Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak penampilan gemilang dari sejumlah bintang dunia.
Erling Haaland menginspirasi Norwegia saat mengalahkan Irak 4-1, Harry Kane memimpin Inggris menekuk Kroasia 4-2, Jonathan David membawa Kanada menang telak 6-0 atas Qatar, hingga Cody Gakpo yang menjadi motor kemenangan Belanda 5-1 atas Swedia.
Namun, tidak ada yang mampu menandingi dampak dan kualitas permainan yang ditunjukkan Lionel Messi.
Di usia yang hanya akan menginjak 39 tahun, sang legenda kembali membuktikan dirinya masih menjadi pembeda terbesar di panggung sepak bola dunia.
Mengapa Lionel Messi Layak Menjadi Player of The Week?
Messi tidak hanya mencetak tiga gol ke gawang Aljazair. Ia juga menjadi pusat permainan Argentina sepanjang pertandingan dan menunjukkan kualitas komplet yang jarang dimiliki pemain lain.
Gol pertama lahir pada menit ke-17 melalui tendangan kaki kiri keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Luca Zidane.
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