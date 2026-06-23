Salip Miroslav Klose, Lionel Messi Pecahkan Rekor Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa di Piala Dunia

JawaPos.com - Lionel Messi resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di ajang Piala Dunia. Kapten timnas Argentina itu saat ini mengoleksi 18 gol usai mencetak brace saat tumbangkan Austria 2-0 dalam laga Grup J pada Selasa (23/6).

Dengan torehan itu, Messi melampaui rekor legenda Jerman Miroslav Klose yang sebelumnya memimpin dengan 16 gol. Messi memulai pertandingan dengan koleksi 16 gol setelah mencetak hattrick kontroversial dalam laga pembuka melawan Aljazair.

Sempat mengalami kegagalan saat mengeksekusi penalti di awal pertandingan melawan Austria, Messi akhirnya mampu membayar kesalahannya lewat gol pertama pada menit ke-38. Messi menembak bola dengan sepakan melengkung dengan memanfaatkan umpan tarik dari Facundo Medina.

Messi lalu memastikan kemenangan Argentina lewat gol kedua di penghujung laga. Gol keduanya lahir di masa injury time setelah memanfaatkan bola rebound dari peluang sebelumnya yang sempat ditepis kiper lawan.

Kemenangan itu langsung memastikan langkah Argentina ke babak gugur sebagai juara bertahan. Tim berjuluk La Albiceleste itu saat ini memimpin klasemen Grup J dengan enam poin usai memenangkan dua laga di Grup J.

Dalam wawancara usai pertandingan, Messi mengakui sempat merasa frustrasi usai gagal mengeksekusi penalti. Namun, Messi berhasil mencetak dua gol krusial bagi timnya.

“Ada momen ketika saya sangat marah karena gagal penalti, tetapi saya bisa menebusnya,” ujar Messi dikutip dari ESPN.

Messi saat ini telah mencetak gol dalam enam pertandingan Piala Dunia secara beruntun sejak edisi 2022. Selain itu, Messi juga melampaui rekor pencetak gol terbanyak Piala Dunia putri yang sebelumnya dipegang Marta dengan 17 gol.