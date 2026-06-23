Lionel Scaloni Sanjung Mentalitas Lionel Messi ketika Argentina Bungkam Austria 2-0

JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni menyanjung mentalitas Lionel Messi ketika membungkam Austria pada pertandingan Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Senin waktu setempat, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi FIFA, Selasa, Scaloni menjelaskan jika kegagalan Lionel Messi mengeksekusi tendangan penalti di awal babak pertama sempat mempengaruhi Argentina.

Meskipun begitu, dirinya senang Messi dapat bangkit dan menunjukkan semangat yang sangat berpengaruh kepada rekan-rekannya di lapangan.

"Wajar kalau gagal mencetak gol dari titik penalti itu mengecewakan, tapi tahu bahwa saat Leo mulai bersemangat… ketika dia bersemangat, semua orang juga ikut bersemangat. Dan saya pikir itu juga merupakan kekuatan tim," jelas Scaloni.

"Bahkan hari ini ketika tim kesulitan menguasai bola, dia tetap bekerja keras dan berhasil mencetak gol – Anda bisa melihat komitmennya," tambah dia.

Pada pertandingan ini, Argentina berhasil mengemas kemenangan dengan skor 2-0 atas Austria berkat gol yang dicetak oleh Lionel Messi.

Kemenangan ini membuat Argentina menempati peringkat pertama Grup I Piala Dunia 2026 dengan enam poin dari dua laga, sekaligus memastikan diri melaju ke babak 32 besar.

Sementara itu, gelandang Timnas Argentina Alexis Mac Allister mengatakan jika mengatakan apa yang dilakukan Messi di dalam lapangan adalah hal yang luar biasa.