2 Gol Lawan Austria, Lionel Messi Pecahkan 4 Rekor Piala Dunia Sekaligus, Apa Saja?

JawaPos.com - Lionel Messi tak berhenti untuk memecahkan rekor dan mencetak sejarah di dunia sepak bola. Terbaru, legenda hidup Argentina berhasil memecahkan empat rekor di Piala Dunia!

Pada matchday 2 Piala Dunia 2026 grup J, Lionel Messi sukses mencetak dua gol saat Argentina menaklukkan Austria dengan skor 2-0. Hasil tersebut sekaligus membawa Tim Tango lolos ke babak 32 besar.

Dua gol yang dicetak Messi membuatnya memuncaki top skor sementara Piala Dunia 2026 dan menjadi satu-satunya pemain Argentina yang mampu mencetak gol di edisi kali ini.

Dilansir dari Guinnes World Records, pemain Inter Miami tersebut juga sekaligus memecahkan rekor gol Piala Dunia dengan 18 gol. Lionel Messi akhirnya memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh striker Jerman, Miroslav Klose sejak Piala Dunia 2014 dengan 16 gol.

Selain itu, pemain 38 tahun juga menjadi pemain dengan jumlah pertandingan Piala Dunia FIFA terbanyak yang dimainkan oleh individu dengan 28 laga. Messi juga menjadi pemain dengan jumlah kemenangan terbanyak dengan 18 laga.

Belum berakhir sampai di situ, ayah dari tiga orang putra juga menjadi pemain dengan jumlah menit bermain terbanyak di Piala Dunia FIFA dengan 2489 menit.