Sah! Lionel Messi Jadi Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Piala Dunia dengan 18 Gol

JawaPos.com - Sejarah terukir di Piala Dunia 2026. Pemain bintang Argentina, Lionel Messi, resmi mengukir tinta emas dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa ajang bergengsi sejagat raya tersebut.

Kepastian Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa setelah kemenangan Argentina atas Austria di laga kedua Grup J Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di AT&T Stadium, Dallas, Amerika Serikat, Selasa (23/6) dini hari WIB.

Argentina menang 2-0 dalam pertandingan tersebut. Menariknya, dua gol kemenangan La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- dicetak lewat brace Messi (38’ dan 90+5’).

Dua gol itu membuat Messi kini mengoleksi total 18 gol di ajang Piala Dunia. Sekaligus menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa ajang tersebut.

Sebelumnya, Messi menyamai rekor yang dimiliki Miroslav Klose dengan 16 gol. Pemain berjuluk La Pulga itu berhasil menyamai catatan gol Klose karena mencetak hattrick di laga pertama Grup J kontra Aljazair pada pekan lalu.

Messi pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2006 dan hanya mampu cetak satu gol. Kemudian di edisi 2010, ia bahkan sama sekali tidak mencetak gol meski Argentina melaju hingga babak perempat final.

Pada Piala Dunia edisi 2014, ia mencetak empat gol. Kemudian performanya kembali melempem di edisi 2018 karena hanya cetak satu gol. Piala Dunia 2022 yang menjadi titik kebangkitan Messi.

Messi mencetak total tujuh gol di Piala Dunia 2022. Lebih dari itu, La Pulga sukses mengantarkan Argentina merebut gelar juara setelah menumbangkan Prancis di partai final.