Sah! Lionel Messi Jadi Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Piala Dunia dengan 18 Gol

Lionel Messi merayakan gol saat timnas Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 di Piala Dunia 2026. (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com - Sejarah terukir di Piala Dunia 2026. Pemain bintang Argentina, Lionel Messi, resmi mengukir tinta emas dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa ajang bergengsi sejagat raya tersebut.
Kepastian Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa setelah kemenangan Argentina atas Austria di laga kedua Grup J Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di AT&T Stadium, Dallas, Amerika Serikat, Selasa (23/6) dini hari WIB.
Argentina menang 2-0 dalam pertandingan tersebut. Menariknya, dua gol kemenangan La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- dicetak lewat brace Messi (38’ dan 90+5’).
Baca Juga:Lionel Messi di Puncak, Diintai Mbappe! Daftar Top Skor Sementara Piala Dunia 2026 Berubah Dramatis
Dua gol itu membuat Messi kini mengoleksi total 18 gol di ajang Piala Dunia. Sekaligus menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa ajang tersebut.
Sebelumnya, Messi menyamai rekor yang dimiliki Miroslav Klose dengan 16 gol. Pemain berjuluk La Pulga itu berhasil menyamai catatan gol Klose karena mencetak hattrick di laga pertama Grup J kontra Aljazair pada pekan lalu.
Messi pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2006 dan hanya mampu cetak satu gol. Kemudian di edisi 2010, ia bahkan sama sekali tidak mencetak gol meski Argentina melaju hingga babak perempat final.
Pada Piala Dunia edisi 2014, ia mencetak empat gol. Kemudian performanya kembali melempem di edisi 2018 karena hanya cetak satu gol. Piala Dunia 2022 yang menjadi titik kebangkitan Messi.
Messi mencetak total tujuh gol di Piala Dunia 2022. Lebih dari itu, La Pulga sukses mengantarkan Argentina merebut gelar juara setelah menumbangkan Prancis di partai final.
Messi berpotensi untuk terus mempertajam rekor tersebut. Pasalnya, ia masih akan memainkan pertandingan di Piala Dunia 2026, apalagi Argentina lolos ke babak 32 besar.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!