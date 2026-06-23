Klasemen Sementara Grup I Piala Dunia 2026: Prancis dan Norwegia Sama Kuat

Selebrasi timnas Prancis vs Irak (FIFA)
JawaPos.com - Timnas Prancis dan Norwegia tampil moncer di dua laga Grup I Piala Dunia 2026. Berikut klasemen sementara dari grup tersebut.
Empat tim Grup I telah memainkan laga keduanya pada Selasa (23/6/2026). Prancis melawan Irak, sementara Norwegia menghadapi Senegal.
Pertandingan Prancis versus Irak membuka rangkaian laga kedua Grup I. Pada laga yang berlangsung di Philadelphia Stadium, Les Bleus -julukan Timnas Prancis- berhasil merebut poin penuh setelah menang telak 3-0.
Gol-gol kemenangan Prancis dicetak lewat brace Kylian Mbappe (14’ dan 54’) dan Ousmane Dembele (66’). Kemenangan ini praktis membuat Les Bleus mendapat tambahan tiga poin.
Sementara pertandingan Norwegia kontra Senegal berlangsung di Stadion MetLife. Sama seperti Prancis, skuad Landslaget -julukan Timnas Norwegia- berhasil memetik poin penuh dalam laga tersebut.
Norwegia menang tipis 3-2 atas Senegal berkat gol Marcus Pedersen (43’) dan Erling Haaland (45’ dan 58’). Sementara dua gol Senegal dicetak oleh Ismaila Sarr (53’ dan 90+3’). Praktis, kemenangan ini membuat Landslaget mendapat tambahan tiga poin.
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Dengan demikian, Prancis dan Norwegia sama-sama mengoleksi enam poin dari dua laga yang telah dimainkan, Namun, Les Bleus berhak memimpin klasemen karena unggul selisih gol serta produktivitas gol atas Landslaget.
Prancis dan Norwegia pun dipastikan melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Senegal dan Irak harus angkat koper karena sama-sama mengoleksi nol poin dari dua laga yang telah dimainkan.
Meski sudah kompak melaju ke babak 32 besar, Prancis dan Norwegia akan memainkan duel pamungkas untuk perebutan status juara grup. Kebetulan, dua negara tersebut akan bersua di laga terakhir Grup I.
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