Hasil Piala Dunia 2026: Diwarnai Badai Petir, Prancis Cukur Irak 3-0

Kylian Mbappe menjadi andalan Prancis saat menghadapi Irak pada matchday kedua Grup I Piala Dunia 2026 di Philadelphia Stadium. (Instagram @k.mbappe)
JawaPos.com - Timnas Prancis menang meyakinkan atas Irak dengan skor akhir 3-0 di laga kedua Grup I Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Philadelphia Stadium, Amerika Serikat, Selasa (23/6/2026).
Dalam laga tersebut, kick-off babak kedua sempat tertunda hampir 2 jam lebih akibat cuaca buruk. Hujan lebat disertai badai petir melanda daerah tersebut hingga membuat kick-off babak kedua tertunda sangat lama.
Kick-off babak kedua Prancis vs Irak ini bersamaan dengan laga Grup I lainnya. Yakni Norwwgia vs Senegal, di Stadion MetLife yang berlangsung pada pukul 07:00 WIB.
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Babak Pertama
Prancis memegang kendali permainan sejak menit awal. Perlahan, tim polesan Didier Deschamps itu meninggikan intensitas serangan ke pertahanan Irak.
Sampai akhirnya, Prancis memecah kebuntuan di menit ke-14 lewat gol Kylian Mbappe. Berawal dari umpan Michael Olise di kanan, Mbappe melepas tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti yang tidak bisa dijangkau Ahmed Basil.
Setelah itu, Prancis mengendurkan intensitas permainannya. Meski begitu, Les Bleus -julukan Timnas Prancis- masih mendominasi permainan. Mereka mencoba menembus pertahanan Irak lewat umpan-umpan pendek, namun masih berujung buntu.
Irak benar-benar kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Namun hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga babak pertama, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Prancis unggul sementara atas Irak.
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Babak Kedua
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