Prediksi Skor Portugal vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Pembuktian Cristiano Ronaldo Bungkam Kritik!

JawaPos.com — Portugal menghadapi laga krusial melawan Uzbekistan pada matchday kedua Grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Houston, Rabu (24/6/2026) pukul 00.00 WIB.

Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya wajib meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan RD Kongo pada laga pembuka, hasil yang membuat posisi A Seleção belum aman dalam persaingan menuju fase gugur.

Hasil kurang memuaskan pada pertandingan pertama menambah tekanan kepada skuad asuhan Roberto Martinez.

Meski menguasai 75 persen penguasaan bola saat menghadapi RD Kongo, Portugal gagal mengonversi dominasi menjadi kemenangan.

Mengapa Portugal Wajib Menang? Portugal datang ke laga ini dengan tuntutan meraih tiga poin penuh. Tambahan satu poin saja berpotensi membuat persaingan Grup K semakin rumit menjelang laga terakhir.

Joao Neves sempat membawa Portugal unggul cepat saat menghadapi RD Kongo. Namun gol Yoane Wissa sebelum turun minum membuat mereka harus puas berbagi angka.

Dalam lima pertandingan terakhir, Portugal memang masih cukup konsisten dengan tiga kemenangan, satu imbang, dan tanpa kekalahan dalam empat laga terakhir.

Namun, kemenangan-kemenangan tersebut sebagian besar diraih dengan margin tipis sehingga efektivitas lini serang masih menjadi sorotan.

Cristiano Ronaldo juga menjadi pusat perhatian. Penyerang veteran tersebut disebut telah melewati 10 pertandingan turnamen besar tanpa mencetak gol, membuat banyak pihak mempertanyakan perannya sebagai starter utama.