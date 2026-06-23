Lionel Messi di Puncak, Diintai Mbappe! Daftar Top Skor Sementara Piala Dunia 2026 Berubah Dramatis

JawaPos.com — Lionel Messi semakin kokoh di puncak daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 setelah mencetak dua gol saat Argentina mengalahkan Austria 2-0 di Stadion Dallas, Selasa (23/6/2026) dini hari WIB.

Kapten Tim Tango kini mengoleksi lima gol dan unggul atas para pesaing terdekatnya dalam perebutan Sepatu Emas turnamen.

Ketajaman Lionel Messi kembali menjadi pembeda bagi Argentina pada laga kedua Grup J. Pemain berusia 39 tahun itu membuka keunggulan lewat tembakan akurat ke pojok kiri gawang Austria pada menit ke-38.

Messi kemudian memastikan kemenangan Argentina melalui gol kedua yang lahir pada masa injury time, tepatnya menit ke-90+5.

Sepakan kaki kirinya tak mampu dihentikan kiper Austria dan membawa Argentina meraih kemenangan penting.

Messi Melesat dengan Lima Gol Dua gol ke gawang Austria membuat koleksi gol Messi di Piala Dunia 2026 bertambah menjadi lima.

Jumlah tersebut berasal dari hattrick saat Argentina menghancurkan Aljazair pada laga pembuka Grup J serta dua gol terbaru ke gawang Austria.

Produktivitas tersebut membuat Messi menjadi pemain paling subur sejauh ini. Konsistensinya juga mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di turnamen edisi kali ini.