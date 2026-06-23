Lionel Messi Cetak 18 Gol! Update Daftar Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa

JawaPos.com — Lionel Messi resmi menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa setelah mencetak dua gol saat Argentina mengalahkan Austria pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Texas, Selasa (23/6/2026) dini hari WIB.

Tambahan dua gol itu membuat kapten Argentina mengoleksi 18 gol dan melampaui rekor legenda Jerman, Miroslav Klose.

Pemain berjuluk La Pulga tersebut kembali menunjukkan kelasnya di usia 38 tahun.

Meski sempat gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-9, Lionel Messi mampu bangkit dan menjadi penentu kemenangan Albiceleste lewat dua gol yang dicetak pada menit ke-39 dan masa injury time babak kedua.

Kemenangan tersebut tidak hanya mengantar Argentina mengamankan tiga poin penting.

Hasil itu juga mengukuhkan Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan torehan 18 gol dari enam edisi turnamen.

Bagaimana Lionel Messi Memecahkan Rekor Miroslav Klose? Lionel Messi datang ke Piala Dunia 2026 dengan koleksi 16 gol, sejajar dengan rekor Miroslav Klose yang selama ini menjadi pemegang status top skor sepanjang masa.

Dua gol ke gawang Austria langsung mengubah sejarah. Messi kini mengoleksi 18 gol dan menjadi pemain pertama yang mencapai angka tersebut dalam sejarah Piala Dunia.