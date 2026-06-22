Prediksi Timnas Prancis vs Irak 23 Juni 2026: Les Bleus Berpeluang Dominasi Laga sejak Menit Awal

JawaPos.com - Timnas Prancis akan menghadapi Irak pada pertandingan kedua Grup I Piala Dunia 2026 di Philadelphia Stadium, Selasa (23/6) dini hari WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi Les Bleus untuk semakin mendekatkan diri ke babak 16 besar, sementara Irak berupaya menjaga peluang mereka tetap hidup setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan pertama.

Timnas Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah membuka turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa skuad asuhan Didier Deschamps masih menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara piala dunia.

Kombinasi pemain berpengalaman dan generasi muda membuat permainan timnas Prancis terlihat seimbang di semua lini. Sorotan utama kembali mengarah kepada Kylian Mbappe. Penyerang yang menjadi andalan lini depan Prancis itu tampil tajam pada laga pembuka dan terus menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia saat ini.

Kecepatan, kemampuan mencetak gol, dan pergerakan tanpa bola yang dimilikinya menjadi ancaman serius bagi setiap lawan. Tidak hanya Mbappe, Prancis juga memiliki banyak opsi berbahaya di lini serang.

Ousmane Dembele dan Bradley Barcola mampu memberikan variasi serangan dari sisi sayap. Sementara lini tengah yang dihuni Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, dan N'Golo Kante memberikan keseimbangan antara kreativitas dan kekuatan bertahan.

Di sektor pertahanan, Prancis masih mengandalkan duet Dayot Upamecano dan William Saliba. Keduanya tampil cukup solid dalam beberapa pertandingan terakhir meskipun Les Bleus belum mampu mencatatkan clean sheet dalam sejumlah laga terakhir.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki jika mereka ingin melangkah jauh di turnamen ini.

Sementara itu, Irak datang ke pertandingan ini dengan tekanan yang jauh lebih besar. Kekalahan 1-4 dari Norwegia pada laga pertama membuat posisi mereka di klasemen sementara Grup I menjadi kurang menguntungkan.