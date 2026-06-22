Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps Kritik Kondisi Lapangan MetLife Stadium: Benar-Benar Keras!

JawaPos.com - Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyampaikan kritik terhadap kondisi lapangan MetLife Stadium yang digunakaan Prancis saat menang 3-1 atas Senegal pada Rabu (17/6). Dalam konferensi pers jelang pertandingan kedua Grup I melawan Irak di Philadelphia, Deschamps menanggapi kemungkinan hujan deras yang dapat memengaruhi jalannya pertandingan dan menyambut baik kondisi tersebut.

“Kami sudah bermain dalam cuaca panas (di MetLife), jadi jika ada hujan (di Philadelphia), itu bagus karena rumput akan lebih cepat dan kualitasnya akan jauh lebih baik dibandingkan yang di New York,” ujar pelatih timnas Prancis Didier Deschamps dikutip dari The Athletic.

Sang pelatih menilai kondisi lapangan saat menghadapi Senegal cukup berat bagi para pemain. “Lapangan di New York benar-benar keras, sangat menguras otot para pemain,” tambah Didier Deschamps.

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Komentar itu lebih tegas dibandingkan pernyataan Deschamps sebelumnya yang sempat menyebut permukaan lapangan sebagai permukaan yang spesial dan berbeda. Gelandang Prancis Adrien Rabiot bahkan menyampaikan kritik yang lebih terbuka. Rabiot menilai lapangan itu terasa seperti lapangan sintetis.

“Rasanya lebih seperti lapangan buatan… keras dan kaku,” ungkap dia.

Keluhan terkait kualitas lapangan MetLife Stadium tidak hanya datang dari kubu Prancis. Sebelumnya, bintang Brasil Vinicius Junior juga mengungkapkan kekhawatiran usai pertandingan antara Brasil dan Maroko pada 14 Juni.

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“Karena cuaca dan panas, rumput cepat mengering dan permainan menjadi sangat lambat. Kami tidak bisa membangun ritme permainan,” ujar Vini.

Vinicius juga menambahkan, kondisi itu menyulitkan timnya dalam mengalirkan bola dan mengembangkan permainan. Meskipun demikian, Vinicius menyadari bahwa para pemain tetap harus beradaptasi.